отбой паники )))
деньги только что пришли.
спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2024 22:42
Re: Sense Bank
отбой паники )))
деньги только что пришли.
спасибо.
Додано: Нед 30 чер, 2024 08:03
Re: Sense Bank
Додано: Пон 01 лип, 2024 10:11
Стабильность признак мастерства.
Минут 20-ть ничего не работает.
Ни переводы, ни обмен валют. Даже с доходного снять ничего нельзя.
Додано: Пон 01 лип, 2024 10:33
Додано: Пон 01 лип, 2024 12:44
bad gateway
bad gateway при спробі придбати облігації
Додано: Пон 01 лип, 2024 13:33
Re: Sense Bank
Доброго дня, тимчасово відключили можливість покупку/продажу облігацій у застосунку. Вже розбираємося з причинами.
Як тільки все відновлять — я вам відпишусь.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
UPD: роботу сервісу повністю відновили, все працює в штатному режимі 🙌
Дякуємо за терпіння та довіру 💙
Додано: Чет 04 лип, 2024 12:43
У меня на этой неделе заканчивается акция "кэшбек 2% на выходных" (прошло 3 месяца с открытия карты).
Напомните, плз,
1) эта акция продляется всем, или на усмотрение банка?
2) где можно посмотреть, продлится ли мне эта акция?
Додано: Чет 04 лип, 2024 12:47
Re: Sense Bank
насипали 6 тисяч КЛ
приємно
перший КЛ в цьому банку, користуюсь пару місяців
якщо гроші на АТБ картці або Вигода, на них так само працюють кешбеки по категоріям від банку?
Додано: Чет 04 лип, 2024 12:53
Акція була продовжена для всіх діючих клієнтів 1 червня 2024 року на нові 90 днів 😉
Акція продовжується для всіх клієнтів, які підпадають під її умови.
З повагою, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Чет 04 лип, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лип, 2024 12:56
Картка АТБ бере участь в Cash`U Club, тому бонуси будуть відповідно до обраних категорій. А по картці Вигода в нас інша бонусна програма, в якій ви отримуєте 1% кешбеку від банку на бонусний рахунок Вигода та бали від Епіцентр, також 1% 😉
Ознайомитись більш детально з бонусами по картці Вигода можна тут:
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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