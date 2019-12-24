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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1230123112321233>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 22:42

Re: Sense Bank

отбой паники )))

деньги только что пришли.

спасибо.

:D
a77
 
Повідомлень: 56
З нами з: 11.01.24
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 08:03

Re: Sense Bank

  a77 написав:создавал платеж в 18-35.
отправлено в систему межанковских переводов в 18-38...
Ну вот Сенс отправил в НБУ деньги через 3 минуты. Далее тянула резину принимающая сторона.
Howl
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Повідомлень: 6033
З нами з: 08.03.18
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:11

Стабильность признак мастерства.
Минут 20-ть ничего не работает.
Ни переводы, ни обмен валют. Даже с доходного снять ничего нельзя.
Фантом
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Повідомлень: 2432
З нами з: 18.05.16
Подякував: 368 раз.
Подякували: 284 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:33

  Фантом написав:Стабильность признак мастерства.
Минут 20-ть ничего не работает.
Ни переводы, ни обмен валют. Даже с доходного снять ничего нельзя.

Вітаю! Вибачаюся за незручності, вже працюємо над виправленням.
Як тільки все запрацює, я відпишусь.

upd: все вже працює 🫡

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12661
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 12:44

bad gateway

bad gateway при спробі придбати облігації
Інкогніто
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Повідомлень: 1290
З нами з: 04.09.10
Подякував: 135 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 13:33

Re: Sense Bank

  Інкогніто написав:bad gateway при спробі придбати облігації

Доброго дня, тимчасово відключили можливість покупку/продажу облігацій у застосунку. Вже розбираємося з причинами.
Як тільки все відновлять — я вам відпишусь.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

UPD: роботу сервісу повністю відновили, все працює в штатному режимі 🙌
Дякуємо за терпіння та довіру 💙
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12661
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:43

У меня на этой неделе заканчивается акция "кэшбек 2% на выходных" (прошло 3 месяца с открытия карты).

Напомните, плз,
1) эта акция продляется всем, или на усмотрение банка?
2) где можно посмотреть, продлится ли мне эта акция?
Driver
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Повідомлень: 306
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:47

Re: Sense Bank

насипали 6 тисяч КЛ
приємно
перший КЛ в цьому банку, користуюсь пару місяців

якщо гроші на АТБ картці або Вигода, на них так само працюють кешбеки по категоріям від банку?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:53

  Driver написав:У меня на этой неделе заканчивается акция "кэшбек 2% на выходных" (прошло 3 месяца с открытия карты).

Напомните, плз,
1) эта акция продляется всем, или на усмотрение банка?
2) где можно посмотреть, продлится ли мне эта акция?


Акція була продовжена для всіх діючих клієнтів 1 червня 2024 року на нові 90 днів 😉
Акція продовжується для всіх клієнтів, які підпадають під її умови.

З повагою, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Чет 04 лип, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12661
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 12:56

  quadro_tony_da написав:насипали 6 тисяч КЛ
приємно
перший КЛ в цьому банку, користуюсь пару місяців

якщо гроші на АТБ картці або Вигода, на них так само працюють кешбеки по категоріям від банку?


Картка АТБ бере участь в Cash`U Club, тому бонуси будуть відповідно до обраних категорій. А по картці Вигода в нас інша бонусна програма, в якій ви отримуєте 1% кешбеку від банку на бонусний рахунок Вигода та бали від Епіцентр, також 1% 😉
Ознайомитись більш детально з бонусами по картці Вигода можна тут:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016676619

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12661
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
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