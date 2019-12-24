90 дней, начиная с 01 июня?
Или 90 дней, начиная с "окончания первого 3-месячного периода для конкретного клиента"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2024 13:02
90 дней, начиная с 01 июня?
Или 90 дней, начиная с "окончания первого 3-месячного периода для конкретного клиента"?
Додано: Чет 04 лип, 2024 13:23
Так, правильно, нові 90 днів для всіх клієнтів, очікувати завершення ваших 90 днів не потрібно. Грубо кажучи акцію перезапустили наново, тому можете насолоджуватись додатковим кешбеком 😉
З повагою, Володимир 💎
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