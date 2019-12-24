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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:02

  Sense Bank написав:Акція була продовжена для всіх діючих клієнтів 1 червня 2024 року на нові 90 днів 😉
Акція продовжується для всіх клієнтів, які підпадають під її умови.

З повагою, Володимир 💎

90 дней, начиная с 01 июня?
Или 90 дней, начиная с "окончания первого 3-месячного периода для конкретного клиента"?
Driver
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Повідомлень: 306
З нами з: 13.06.16
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:23

  Driver написав:
  Sense Bank написав:Акція була продовжена для всіх діючих клієнтів 1 червня 2024 року на нові 90 днів 😉
Акція продовжується для всіх клієнтів, які підпадають під її умови.

З повагою, Володимир 💎

90 дней, начиная с 01 июня?
Или 90 дней, начиная с "окончания первого 3-месячного периода для конкретного клиента"?


Так, правильно, нові 90 днів для всіх клієнтів, очікувати завершення ваших 90 днів не потрібно. Грубо кажучи акцію перезапустили наново, тому можете насолоджуватись додатковим кешбеком 😉

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12661
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