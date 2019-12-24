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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2024 13:02
Sense Bank написав:
Акція була продовжена для всіх діючих клієнтів 1 червня 2024 року на нові 90 днів 😉
Акція продовжується для всіх клієнтів, які підпадають під її умови.
З повагою, Володимир 💎
90 дней, начиная с 01 июня?
Или 90 дней, начиная с "окончания первого 3-месячного периода для конкретного клиента"?
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Driver
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:23
Driver написав: Sense Bank написав:
Акція була продовжена для всіх діючих клієнтів 1 червня 2024 року на нові 90 днів 😉
Акція продовжується для всіх клієнтів, які підпадають під її умови.
З повагою, Володимир 💎
90 дней, начиная с 01 июня?
Или 90 дней, начиная с "окончания первого 3-месячного периода для конкретного клиента"?
Так, правильно, нові 90 днів для всіх клієнтів, очікувати завершення ваших 90 днів не потрібно. Грубо кажучи акцію перезапустили наново, тому можете насолоджуватись додатковим кешбеком 😉
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:55
Sense Bank написав:
Так, правильно, нові 90 днів для всіх клієнтів, очікувати завершення ваших 90 днів не потрібно. Грубо кажучи акцію перезапустили наново, тому можете насолоджуватись додатковим кешбеком 😉
З повагою, Володимир 💎
Всё равно неоднозначно сформулировано
То есть, 90 дней с 1 июня? (получается до 29 августа) для всех клиентов
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Driver
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Додано: Чет 04 лип, 2024 13:57
Driver написав: Sense Bank написав:
Так, правильно, нові 90 днів для всіх клієнтів, очікувати завершення ваших 90 днів не потрібно. Грубо кажучи акцію перезапустили наново, тому можете насолоджуватись додатковим кешбеком 😉
З повагою, Володимир 💎
Всё равно неоднозначно сформулировано
То есть, 90 дней с 1 июня? (получается до 29 августа) для всех клиентов
Так, 90 днів починаючи з 1 червня, для всіх клієнтів 🙌
Ваш друг, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Чет 04 лип, 2024 14:33
Sense Bank там не написано, а що стосовно магазина ДЕКО?
він ніби від епіцентру і там приймають бонусну карту епіцентру
теж ваша Вигода працює з ним?
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quadro_tony_da
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Додано: Чет 04 лип, 2024 14:37
quadro_tony_da написав:Sense Bank
там не написано, а що стосовно магазина ДЕКО?
він ніби від епіцентру і там приймають бонусну карту епіцентру
теж ваша Вигода працює з ним?
Щоб отримати бонуси Від Епіцентру — 1% за покупки потрібно розрахуватись:
- в торговельних центрах "Епіцентр";
- в інтернет-магазині "Епіцентр" (якщо продавець саме Епіцентр);
- за оплату товару під час отримання замовлення в центрі видачі;
- в гіпермаркетах "Нова лінія".
За покупку в магазині ДЕКО балів від Епіцентру не буде нараховано 😥
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Чет 04 лип, 2024 14:44
Sense Bank написав: Driver написав: Sense Bank написав:
Так, правильно, нові 90 днів для всіх клієнтів, очікувати завершення ваших 90 днів не потрібно. Грубо кажучи акцію перезапустили наново, тому можете насолоджуватись додатковим кешбеком 😉
З повагою, Володимир 💎
Всё равно неоднозначно сформулировано
То есть, 90 дней с 1 июня? (получается до 29 августа) для всех клиентов
Так, 90 днів починаючи з 1 червня, для всіх клієнтів 🙌
Ваш друг, Володимир 💎
А я от щось пригадую, що оті +90дн відраховуються з 1ї акційної покупки.
Тобто от, наприклад, переаХтивУваЛи ахцію від 1/06/24, а першу покупку клієнт зробив от сьогодні - 04/07/24...то і аХція для нього буде до +90= до 03/10/24...
Чи вже для всіх от до 29/08/24 і амба?!
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Amethyst
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Додано: Чет 04 лип, 2024 14:51
Amethyst написав:
А я от щось пригадую, що оті +90дн відраховуються з 1ї акційної покупки.
Тобто от, наприклад, переаХтивУваЛи ахцію від 1/06/24, а першу покупку клієнт зробив от сьогодні - 04/07/24...то і аХція для нього буде до +90= до 03/10/24...
Чи вже для всіх от до 29/08/24 і амба?!
Вітаю! Зараз рахується для всіх акція, починаючи з запуску акції з 1 червня. Буде діяти акція 90 днів. У разі, якщо банк знову подовжить акцію, всі зможуть й надалі користуватися нею
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Чет 04 лип, 2024 15:00
Sense Bank
ви впевнені?
Деко є частиною єпіцентру про що сказано також на їх сайті
і в правилах на сайті Епіцентру
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quadro_tony_da
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