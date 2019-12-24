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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:02

  Sense Bank написав:Акція була продовжена для всіх діючих клієнтів 1 червня 2024 року на нові 90 днів 😉
Акція продовжується для всіх клієнтів, які підпадають під її умови.

З повагою, Володимир 💎

90 дней, начиная с 01 июня?
Или 90 дней, начиная с "окончания первого 3-месячного периода для конкретного клиента"?
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:23

  Driver написав:
  Sense Bank написав:Акція була продовжена для всіх діючих клієнтів 1 червня 2024 року на нові 90 днів 😉
Акція продовжується для всіх клієнтів, які підпадають під її умови.

З повагою, Володимир 💎

90 дней, начиная с 01 июня?
Или 90 дней, начиная с "окончания первого 3-месячного периода для конкретного клиента"?


Так, правильно, нові 90 днів для всіх клієнтів, очікувати завершення ваших 90 днів не потрібно. Грубо кажучи акцію перезапустили наново, тому можете насолоджуватись додатковим кешбеком 😉

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:55

  Sense Bank написав:Так, правильно, нові 90 днів для всіх клієнтів, очікувати завершення ваших 90 днів не потрібно. Грубо кажучи акцію перезапустили наново, тому можете насолоджуватись додатковим кешбеком 😉

З повагою, Володимир 💎

Всё равно неоднозначно сформулировано :D

То есть, 90 дней с 1 июня? (получается до 29 августа) для всех клиентов
Driver
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Повідомлень: 307
З нами з: 13.06.16
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Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 13:57

  Driver написав:
  Sense Bank написав:Так, правильно, нові 90 днів для всіх клієнтів, очікувати завершення ваших 90 днів не потрібно. Грубо кажучи акцію перезапустили наново, тому можете насолоджуватись додатковим кешбеком 😉

З повагою, Володимир 💎

Всё равно неоднозначно сформулировано :D

То есть, 90 дней с 1 июня? (получается до 29 августа) для всех клиентов


Так, 90 днів починаючи з 1 червня, для всіх клієнтів 🙌

Ваш друг, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:33

Sense Bank там не написано, а що стосовно магазина ДЕКО?
він ніби від епіцентру і там приймають бонусну карту епіцентру

теж ваша Вигода працює з ним?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:37

  quadro_tony_da написав:Sense Bank там не написано, а що стосовно магазина ДЕКО?
він ніби від епіцентру і там приймають бонусну карту епіцентру

теж ваша Вигода працює з ним?


Щоб отримати бонуси Від Епіцентру — 1% за покупки потрібно розрахуватись:
- в торговельних центрах "Епіцентр";
- в інтернет-магазині "Епіцентр" (якщо продавець саме Епіцентр);
- за оплату товару під час отримання замовлення в центрі видачі;
- в гіпермаркетах "Нова лінія".

За покупку в магазині ДЕКО балів від Епіцентру не буде нараховано 😥

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:44

  Sense Bank написав:
  Driver написав:
  Sense Bank написав:Так, правильно, нові 90 днів для всіх клієнтів, очікувати завершення ваших 90 днів не потрібно. Грубо кажучи акцію перезапустили наново, тому можете насолоджуватись додатковим кешбеком 😉

З повагою, Володимир 💎

Всё равно неоднозначно сформулировано :D

То есть, 90 дней с 1 июня? (получается до 29 августа) для всех клиентов


Так, 90 днів починаючи з 1 червня, для всіх клієнтів 🙌

Ваш друг, Володимир 💎

А я от щось пригадую, що оті +90дн відраховуються з 1ї акційної покупки.
Тобто от, наприклад, переаХтивУваЛи ахцію від 1/06/24, а першу покупку клієнт зробив от сьогодні - 04/07/24...то і аХція для нього буде до +90= до 03/10/24...
Чи вже для всіх от до 29/08/24 і амба?!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 14:51

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А я от щось пригадую, що оті +90дн відраховуються з 1ї акційної покупки.
Тобто от, наприклад, переаХтивУваЛи ахцію від 1/06/24, а першу покупку клієнт зробив от сьогодні - 04/07/24...то і аХція для нього буде до +90= до 03/10/24...
Чи вже для всіх от до 29/08/24 і амба?!

Вітаю! Зараз рахується для всіх акція, починаючи з запуску акції з 1 червня. Буде діяти акція 90 днів. У разі, якщо банк знову подовжить акцію, всі зможуть й надалі користуватися нею :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 15:00

Sense Bankви впевнені?

Деко є частиною єпіцентру про що сказано також на їх сайті
і в правилах на сайті Епіцентру

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quadro_tony_da
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