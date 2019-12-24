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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1231123212331234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2024 23:44

  melkh написав:a77 Якщо заблоковано, то може попав під фінмон, напишіть публіці чим закінчилася епопея?

Шо ви лякаєте людей))
Алюся майже всі платежі авторизує EPOS терміналом з мсс 6012. В тій виписці і показує факт блокування (авторизації) цієї транзакції по картці. Проведеться вона по рахунку пізніше, а от СЕП відправляється раніше. Там правильно написали про час відправки в СЕП НБУ в квитанції.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:32

  Sense Bank написав:
  quadro_tony_da написав:ви впевнені?

Деко є частиною єпіцентру про що сказано також на їх сайті
і в правилах на сайті Епіцентру

Доброго дня :)
Спеціально навіть вирішив уточнити по цьому питанню на пряму, щодо Деко, то вони сказали 1% бонусів від Епіцентру не буде нараховано, бо в них там інша система навіть бонусів.
Якось так.
А умовний Сад Город, то все добре, буде нараховано 1% бонусів від Епіцентру.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

зрозуміло, дякую

тобто якщо Деко не має власної каси як в епіцентрах, то бонуси будуть бо каса ж одна
а якщо деко як окремий магазин з власною касою, то щоб були бонуси треба додатково їм показати власний рахунок по карті вигода від епіцентру
quadro_tony_da
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