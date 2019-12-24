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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2024 23:44
melkh написав:a77
Якщо заблоковано, то може попав під фінмон, напишіть публіці чим закінчилася епопея?
Шо ви лякаєте людей))
Алюся майже всі платежі авторизує EPOS терміналом з мсс 6012. В тій виписці і показує факт блокування (авторизації) цієї транзакції по картці. Проведеться вона по рахунку пізніше, а от СЕП відправляється раніше. Там правильно написали про час відправки в СЕП НБУ в квитанції.
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Додано: П'ят 05 лип, 2024 10:32
Sense Bank написав: quadro_tony_da написав:
ви впевнені?
Деко є частиною єпіцентру про що сказано також на їх сайті
і в правилах на сайті Епіцентру
Доброго дня
Спеціально навіть вирішив уточнити по цьому питанню на пряму, щодо Деко, то вони сказали 1% бонусів від Епіцентру не буде нараховано, бо в них там інша система навіть бонусів.
Якось так.
А умовний Сад Город, то все добре, буде нараховано 1% бонусів від Епіцентру.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
зрозуміло, дякую
тобто якщо Деко не має власної каси як в епіцентрах, то бонуси будуть бо каса ж одна
а якщо деко як окремий магазин з власною касою, то щоб були бонуси треба додатково їм показати власний рахунок по карті вигода від епіцентру
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Додано: Суб 06 лип, 2024 08:52
quadro_tony_da написав:
зрозуміло, дякую
тобто якщо Деко не має власної каси як в епіцентрах, то бонуси будуть бо каса ж одна
а якщо деко як окремий магазин з власною касою, то щоб були бонуси треба додатково їм показати власний рахунок по карті вигода від епіцентру
Доброго ранку, вибачте, що стільки аж затрималася відповідь 😑
Як я розумію, то в них Деко взагалі на іншій системі бонусів, бо тоді оператор мені казав, що навіть подарункові картки інші, а ніж в Епіцентрі. Для порівняння він мені уточнив, що Сад Город підпадає в систему бонусів Епіцентру, по Вигоді будуть бонуси 1%. А от Деко в них якось там по-іншому.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Суб 06 лип, 2024 13:19
Питання за Ред 2.0
Це чесні 62 дні, чи через місяць 100 грн відкусять? При заборгованості більше 20 грн
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Додано: Суб 06 лип, 2024 13:24
2XL
Відкусять. Щоправда, за декілька днів приходить (зазвичай) пуш з нагадуванням, що може бути знята плата за обслуговування.
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Amid
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Додано: Суб 06 лип, 2024 13:28
Amid написав:2XL
Відкусять. Щоправда, за декілька днів приходить (зазвичай) пуш з нагадуванням, що може бути знята плата за обслуговування.
Навіть не здивований )
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Додано: Суб 06 лип, 2024 13:34
2XL написав:
При заборгованості більше 20 грн
Вітаю! Я б ще до відповіді вище додав, якщо покупки переведені у розстрочку, а інших операцій та боргів за карткою немає, то РКО списано не буде.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Суб 06 лип, 2024 13:43
Sense Bank написав: 2XL написав:
При заборгованості більше 20 грн
Вітаю! Я б ще до відповіді вище додав, якщо покупки переведені у розстрочку, а інших операцій та боргів за карткою немає, то РКО списано не буде.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
клієнт питає про нормальний грейс
, а ви запиХуєте його в Розстрочки під 1.8% в місяць від початкової суми покупки
Ага, у Алки є безкоштовна розстрочка на 3 міс на покупки від 1000 грн
ПС. ...і за заборгованість ВІД 20грн (а не більше)
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Додано: Суб 06 лип, 2024 22:16
Sense Bank написав: quadro_tony_da написав:
зрозуміло, дякую
тобто якщо Деко не має власної каси як в епіцентрах, то бонуси будуть бо каса ж одна
а якщо деко як окремий магазин з власною касою, то щоб були бонуси треба додатково їм показати власний рахунок по карті вигода від епіцентру
Доброго ранку, вибачте, що стільки аж затрималася відповідь 😑
Як я розумію, то в них Деко взагалі на іншій системі бонусів, бо тоді оператор мені казав, що навіть подарункові картки інші, а ніж в Епіцентрі. Для порівняння він мені уточнив, що Сад Город підпадає в систему бонусів Епіцентру, по Вигоді будуть бонуси 1%. А от Деко в них якось там по-іншому.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
ну а мені все дали
магазин не в епіцентрі а окремо
виходить вас дезінформували
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Додано: Пон 08 лип, 2024 08:01
Доброго ранку всім🌞
Я повернулась, мене не було два тижні і сподіваюсь ви сумували)
До 16:00 з вами буду я, тому якщо маєте питаннячка обов'язково пишіть😊
Всім гарного та тихого дня!
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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