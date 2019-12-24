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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28

Re: Sense Bank Розстрочка

Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО.
Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число.
У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08.
Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис.
Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис.
Так?
l_e_x
 
Повідомлень: 128
З нами з: 04.07.14
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:06

Re: Sense Bank

акция на дополнительный кэшбэк по выходным еще работает?
tester7336
 
Повідомлень: 4
З нами з: 30.06.24
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:11

  l_e_x написав:Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО.
Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число.
У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08.
Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис.
Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис.
Так?


не заморочуйтеся.
кожну РД гасите сумму яка дорівнює "Загальна заборгованність" - "Розстрочка"
tester7336
 
Повідомлень: 4
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
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