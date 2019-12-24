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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28
Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО.
Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число.
У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08.
Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис.
Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис.
Так?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 11:06
акция на дополнительный кэшбэк по выходным еще работает?
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Додано: Пон 08 лип, 2024 11:11
l_e_x написав:
Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО.
Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число.
У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08.
Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис.
Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис.
Так?
не заморочуйтеся.
кожну РД гасите сумму яка дорівнює "Загальна заборгованність" - "Розстрочка"
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tester7336
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Пон 18 бер, 2024 17:16
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