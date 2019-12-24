|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28
Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО.
Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число.
У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08.
Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис.
Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис.
Так?
-
l_e_x
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 04.07.14
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2024 11:06
акция на дополнительный кэшбэк по выходным еще работает?
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2024 11:11
l_e_x написав:
Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО.
Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число.
У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08.
Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис.
Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис.
Так?
не заморочуйтеся.
кожну РД гасите сумму яка дорівнює "Загальна заборгованність" - "Розстрочка"
PS
під сумою розстрочки мається на увазі не та сума яка була з самого початку а та сума яка висит на розстрочці в РД
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2024 13:29
l_e_x написав:
Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО.
Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число.
У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08.
Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис.
Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис.
Так?
Вітаю, біжу до вас в особисті, щоб все детально перевірити😊
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12669
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 1328 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1226
|264952
|
|
|14
|19192
|
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens
|