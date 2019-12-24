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банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 10:28

Re: Sense Bank Розстрочка

Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО.
Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число.
У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08.
Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис.
Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис.
Так?
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:06

Re: Sense Bank

акция на дополнительный кэшбэк по выходным еще работает?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 11:11

  l_e_x написав:Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО.
Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число.
У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08.
Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис.
Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис.
Так?


не заморочуйтеся.
кожну РД гасите сумму яка дорівнює "Загальна заборгованність" - "Розстрочка"

PS
під сумою розстрочки мається на увазі не та сума яка була з самого початку а та сума яка висит на розстрочці в РД
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 13:29

  l_e_x написав:Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО.
Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число.
У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08.
Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис.
Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис.
Так?

Вітаю, біжу до вас в особисті, щоб все детально перевірити😊
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 14:32

  tester7336 написав:акция на дополнительный кэшбэк по выходным еще работает?


Акцію "Вихідні з кешбеком" 1 червня продовжили ще на 90 днів, тому клієнти можуть насолоджуватись додатковими бонусами за оплати кредитними картками RED, RED 2.0, RED CASH, "Максимум", "Максимум-готівка", "Максимум Platinum" на суму від 500 грн 😉
Детальніше з акцією можна ознайомитись тут:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6064152338

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12671
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:45

Маємо проблему з відображенням наших бонусних програм в застосунку Sense SuperApp, фахівці залучені до виправлення 😥
Перепрошуємо за незручності 🥺

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12671
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 10:59

  Sense Bank написав:Маємо проблему з відображенням наших бонусних програм в застосунку Sense SuperApp, фахівці залучені до виправлення 😥
Перепрошуємо за незручності 🥺

З повагою, Володимир 💎


Хтось памʼятає, там по Поліс Юа є кишмиш? Почекати , чи платити?))
Hotab
 
Повідомлень: 12636
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 11:24

  Hotab написав:Хтось памʼятає, там по Поліс Юа є кишмиш? Почекати , чи платити?))

Наче нема. В izibank Polis.UA – 15%, максимальна сума кешбеку – 500 грн.
ramzes4
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