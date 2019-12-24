Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО. Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число. У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08. Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис. Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис. Так?
l_e_x написав:Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО. Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число. У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08. Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис. Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис. Так?
не заморочуйтеся. кожну РД гасите сумму яка дорівнює "Загальна заборгованність" - "Розстрочка"
PS під сумою розстрочки мається на увазі не та сума яка була з самого початку а та сума яка висит на розстрочці в РД
l_e_x написав:Вітаю. Ніколи раніше не оформлював розстрочку, тож хочу пересвідчитися, що я правильно рахую, щоб не платити РКО. Загальна заборгованість на карті РЕД 40 тисяч. Розрахункова дата 09 число. У розстрочці 3 тисячі. Щомісячний платіж 1 тисяча. Наступний платіж 09.08. Отже, сьогодні мені треба погасити: 40 тис. - 3 тис. = 37 тис. Наступного місяця до розрахункової дати потрібно погасити: сума заборгованості - 2 тис. Так?
Вітаю, біжу до вас в особисті, щоб все детально перевірити😊 Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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