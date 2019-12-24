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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 09:36

Ранок знову почався не з кави😭
Зараз зафіксована проблема в оновленні балансу в застосунку😔 Але кошти є на рахунках і ви можете їх використати в магазині, банкоматі чи інших сервісах.
Невірно він відображається лише в Sense SuperApp, що обмежує використання коштів саме в застосунку.
Робимо все можливе для швидкого вирішення 😭
Вибачте💔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12676
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:30

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Зараз зафіксована проблема в оновленні балансу в застосунку😔 Але кошти є на рахунках і ви можете їх використати в магазині, банкоматі чи інших сервісах.
Невірно він відображається лише в Sense SuperApp, що обмежує використання коштів саме в застосунку.

Як і обіцяла повідомляю, що все вже працює, баланси відображаються коректно🌞
Перепрошуємо за незручності🫶
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12676
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:50

Sense Bank не все працює, на депозит кошти зайшли, а ось з карти на карту з однієї пішли але на іншій так і не зʼявилися
yuluk
 
Повідомлень: 269
З нами з: 04.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:07

  yuluk написав:Sense Bank не все працює, на депозит кошти зайшли, а ось з карти на карту з однієї пішли але на іншій так і не зʼявилися

Біжу в особисті, щоб перевірити ваші операції)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12676
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:26

Sense Bank написав в особисті і тиша
yuluk
 
Повідомлень: 269
З нами з: 04.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:31

  yuluk написав:Sense Bank написав в особисті і тиша

Дуже дивно, бо я вам надала відповідь👀
Зараз відправлю повторно)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12676
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
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