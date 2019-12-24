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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:36
Ранок знову почався не з кави😭
Зараз зафіксована проблема в оновленні балансу в застосунку😔 Але кошти є на рахунках і ви можете їх використати в магазині, банкоматі чи інших сервісах.
Невірно він відображається лише в Sense SuperApp, що обмежує використання коштів саме в застосунку.
Робимо все можливе для швидкого вирішення 😭
Вибачте💔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Сер 10 лип, 2024 10:30
Sense Bank написав:
Зараз зафіксована проблема в оновленні балансу в застосунку😔 Але кошти є на рахунках і ви можете їх використати в магазині, банкоматі чи інших сервісах.
Невірно він відображається лише в Sense SuperApp, що обмежує використання коштів саме в застосунку.
Як і обіцяла повідомляю, що все вже працює, баланси відображаються коректно🌞
Перепрошуємо за незручності🫶
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Сер 10 лип, 2024 10:50
Sense Bank не все працює, на депозит кошти зайшли, а ось з карти на карту з однієї пішли але на іншій так і не зʼявилися
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yuluk
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Додано: Сер 10 лип, 2024 11:07
yuluk написав:Sense Bank
не все працює, на депозит кошти зайшли, а ось з карти на карту з однієї пішли але на іншій так і не зʼявилися
Біжу в особисті, щоб перевірити ваші операції)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Сер 10 лип, 2024 13:26
Sense Bank написав в особисті і тиша
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yuluk
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Додано: Сер 10 лип, 2024 13:31
yuluk написав:Sense Bank
написав в особисті і тиша
Дуже дивно, бо я вам надала відповідь👀
Зараз відправлю повторно)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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