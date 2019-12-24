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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:36
Ранок знову почався не з кави😭
Зараз зафіксована проблема в оновленні балансу в застосунку😔 Але кошти є на рахунках і ви можете їх використати в магазині, банкоматі чи інших сервісах.
Невірно він відображається лише в Sense SuperApp, що обмежує використання коштів саме в застосунку.
Робимо все можливе для швидкого вирішення 😭
Вибачте💔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Сер 10 лип, 2024 10:30
Sense Bank написав:
Зараз зафіксована проблема в оновленні балансу в застосунку😔 Але кошти є на рахунках і ви можете їх використати в магазині, банкоматі чи інших сервісах.
Невірно він відображається лише в Sense SuperApp, що обмежує використання коштів саме в застосунку.
Як і обіцяла повідомляю, що все вже працює, баланси відображаються коректно🌞
Перепрошуємо за незручності🫶
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Сер 10 лип, 2024 10:50
Sense Bank не все працює, на депозит кошти зайшли, а ось з карти на карту з однієї пішли але на іншій так і не зʼявилися
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yuluk
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Додано: Сер 10 лип, 2024 11:07
yuluk написав:Sense Bank
не все працює, на депозит кошти зайшли, а ось з карти на карту з однієї пішли але на іншій так і не зʼявилися
Біжу в особисті, щоб перевірити ваші операції)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Сер 10 лип, 2024 13:26
Sense Bank написав в особисті і тиша
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yuluk
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Додано: Сер 10 лип, 2024 13:31
yuluk написав:Sense Bank
написав в особисті і тиша
Дуже дивно, бо я вам надала відповідь👀
Зараз відправлю повторно)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Сер 10 лип, 2024 14:22
WallNutPen написав:
Вопрос представителю банка по алгоритму работы информирования клиента через смс если пуши не доставляются. В самом сса этот момент как бы прописан вои так:
Но сколько должно пройти времени чтобы банк решил отправить смс? К примеру вот из-за проблем с сетью (на районе изза выключения света у оператора работали голосовая связь но не работал интернет) пуш пришел через 10 минут
10 минут разве банку не достаточно чтобы уже отважится отправить смс?
Шукав відповідь трішки довше, ніж планував, але все ж я тут! Отже, при неможливості відправки пуш-сповіщення клієнту, статус відправки цього сповіщення змінюється в базі даних, наша система аналізує й бачить цю зміну, після чого відправляє смс-повідомлення замість пуша. На жаль, конкретного часу мені не підказали, оскільки там багато факторів, які впливають на процес, тому час може різнитись 🥺
Сподіваюсь, не змусив вас чекати надто довго 🙌
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Сер 10 лип, 2024 14:48
Sense Bank написав:
Сподіваюсь, не змусив вас чекати надто довго 🙌
Конечно нет. Тем более что на мой вопрос по сути вы так и не ответили. Ведь вопрос как раз касался времени - а вам ваши специалисты "конкретного часу ... не підказали". Ведь весь смысл в пушах или смсках на мой взгляд прежде всего в том чтобы если вдруг картой кто-то завладел чужой и делает покупки - чтобы владелец карты максимально оперативно это увидел и заблокировал карту. У вас же получается система там анализирует "багато факторів, які впливають на процес" - но главного - ОПЕРАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ - она не обеспечивает в принципе. В моем случае - это 10 минут - но это было время пока я дошел от магазина до зоны действия другой вышки ОПСОСа - а оставайся я на месте - ваша система могла анализировать свои факторы и час, и два, и сутки. За это время потенциальные злоумышленики вполне могли обчистить мою карту даже небольшими суммами (в пределах разрешенных МПС лимитов безконтактных оплат без пина). На мой взгляд - это не правильно - если в течении пары минут система не видит отклика ССА установленного в пользовательском смартфоне на отправляемый пуш - смс должно генерится гораздо быстрее чем через 10 минут иначе смысл в таком информировании теряется от слова "совсем"
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WallNutPen
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Додано: Сер 10 лип, 2024 15:05
WallNutPen написав: Sense Bank написав:
Сподіваюсь, не змусив вас чекати надто довго 🙌
Конечно нет. Тем более что на мой вопрос по сути вы так и не ответили. Ведь вопрос как раз касался времени - а вам ваши специалисты "конкретного часу ... не підказали". Ведь весь смысл в пушах или смсках на мой взгляд прежде всего в том чтобы если вдруг картой кто-то завладел чужой и делает покупки - чтобы владелец карты максимально оперативно это увидел и заблокировал карту. У вас же получается система там анализирует "багато факторів, які впливають на процес" - но главного - ОПЕРАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ - она не обеспечивает в принципе. В моем случае - это 10 минут - но это было время пока я дошел от магазина до зоны действия другой вышки ОПСОСа - а оставайся я на месте - ваша система могла анализировать свои факторы и час, и два, и сутки. За это время потенциальные злоумышленики вполне могли обчистить мою карту даже небольшими суммами (в пределах разрешенных МПС лимитов безконтактных оплат без пина). На мой взгляд - это не правильно - если в течении пары минут система не видит отклика ССА установленного в пользовательском смартфоне на отправляемый пуш - смс должно генерится гораздо быстрее чем через 10 минут иначе смысл в таком информировании теряется от слова "совсем"
Спробую дізнатись більше, й отримати більш детальну відповідь...
З повагою, Володимир 💎
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