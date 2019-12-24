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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 09:36

Ранок знову почався не з кави😭
Зараз зафіксована проблема в оновленні балансу в застосунку😔 Але кошти є на рахунках і ви можете їх використати в магазині, банкоматі чи інших сервісах.
Невірно він відображається лише в Sense SuperApp, що обмежує використання коштів саме в застосунку.
Робимо все можливе для швидкого вирішення 😭
Вибачте💔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:30

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Зараз зафіксована проблема в оновленні балансу в застосунку😔 Але кошти є на рахунках і ви можете їх використати в магазині, банкоматі чи інших сервісах.
Невірно він відображається лише в Sense SuperApp, що обмежує використання коштів саме в застосунку.

Як і обіцяла повідомляю, що все вже працює, баланси відображаються коректно🌞
Перепрошуємо за незручності🫶
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12678
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:50

Sense Bank не все працює, на депозит кошти зайшли, а ось з карти на карту з однієї пішли але на іншій так і не зʼявилися
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:07

  yuluk написав:Sense Bank не все працює, на депозит кошти зайшли, а ось з карти на карту з однієї пішли але на іншій так і не зʼявилися

Біжу в особисті, щоб перевірити ваші операції)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:26

Sense Bank написав в особисті і тиша
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:31

  yuluk написав:Sense Bank написав в особисті і тиша

Дуже дивно, бо я вам надала відповідь👀
Зараз відправлю повторно)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:22

  WallNutPen написав:Вопрос представителю банка по алгоритму работы информирования клиента через смс если пуши не доставляются. В самом сса этот момент как бы прописан вои так:
IMG-20240624-200638
Но сколько должно пройти времени чтобы банк решил отправить смс? К примеру вот из-за проблем с сетью (на районе изза выключения света у оператора работали голосовая связь но не работал интернет) пуш пришел через 10 минут IMG-20240624-200519
10 минут разве банку не достаточно чтобы уже отважится отправить смс?


Шукав відповідь трішки довше, ніж планував, але все ж я тут! Отже, при неможливості відправки пуш-сповіщення клієнту, статус відправки цього сповіщення змінюється в базі даних, наша система аналізує й бачить цю зміну, після чого відправляє смс-повідомлення замість пуша. На жаль, конкретного часу мені не підказали, оскільки там багато факторів, які впливають на процес, тому час може різнитись 🥺
Сподіваюсь, не змусив вас чекати надто довго 🙌

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:48

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Сподіваюсь, не змусив вас чекати надто довго 🙌
Конечно нет. Тем более что на мой вопрос по сути вы так и не ответили. Ведь вопрос как раз касался времени - а вам ваши специалисты "конкретного часу ... не підказали". Ведь весь смысл в пушах или смсках на мой взгляд прежде всего в том чтобы если вдруг картой кто-то завладел чужой и делает покупки - чтобы владелец карты максимально оперативно это увидел и заблокировал карту. У вас же получается система там анализирует "багато факторів, які впливають на процес" - но главного - ОПЕРАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ - она не обеспечивает в принципе. В моем случае - это 10 минут - но это было время пока я дошел от магазина до зоны действия другой вышки ОПСОСа - а оставайся я на месте - ваша система могла анализировать свои факторы и час, и два, и сутки. За это время потенциальные злоумышленики вполне могли обчистить мою карту даже небольшими суммами (в пределах разрешенных МПС лимитов безконтактных оплат без пина). На мой взгляд - это не правильно - если в течении пары минут система не видит отклика ССА установленного в пользовательском смартфоне на отправляемый пуш - смс должно генерится гораздо быстрее чем через 10 минут иначе смысл в таком информировании теряется от слова "совсем"
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 15:05

  WallNutPen написав:
  Sense Bank написав:Сподіваюсь, не змусив вас чекати надто довго 🙌
Конечно нет. Тем более что на мой вопрос по сути вы так и не ответили. Ведь вопрос как раз касался времени - а вам ваши специалисты "конкретного часу ... не підказали". Ведь весь смысл в пушах или смсках на мой взгляд прежде всего в том чтобы если вдруг картой кто-то завладел чужой и делает покупки - чтобы владелец карты максимально оперативно это увидел и заблокировал карту. У вас же получается система там анализирует "багато факторів, які впливають на процес" - но главного - ОПЕРАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ - она не обеспечивает в принципе. В моем случае - это 10 минут - но это было время пока я дошел от магазина до зоны действия другой вышки ОПСОСа - а оставайся я на месте - ваша система могла анализировать свои факторы и час, и два, и сутки. За это время потенциальные злоумышленики вполне могли обчистить мою карту даже небольшими суммами (в пределах разрешенных МПС лимитов безконтактных оплат без пина). На мой взгляд - это не правильно - если в течении пары минут система не видит отклика ССА установленного в пользовательском смартфоне на отправляемый пуш - смс должно генерится гораздо быстрее чем через 10 минут иначе смысл в таком информировании теряется от слова "совсем"


Спробую дізнатись більше, й отримати більш детальну відповідь...

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:07

Подскажите, если ПРОДАТЬ в приложении валютные ОВГЗ - деньги зайдут в валюте на валютную карту с которой были куплены бумаги или при продаже будет конвертация в гривну?
asti
 
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