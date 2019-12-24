При продажі валютних ОВДП кошти надійдуть у валюті на ваш картковий або поточний рахунок у цій валюті, який ви оберете при продажі. Конвертації в гривню немає при продажі ОВДП.
Ділюсь інструкцією з продажу ОВДП:
З повагою, Володимир 💎
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лип, 2024 09:16
При продажі валютних ОВДП кошти надійдуть у валюті на ваш картковий або поточний рахунок у цій валюті, який ви оберете при продажі. Конвертації в гривню немає при продажі ОВДП.
Ділюсь інструкцією з продажу ОВДП:
З повагою, Володимир 💎
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