RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1234123512361237

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:16

  asti написав:Подскажите, если ПРОДАТЬ в приложении валютные ОВГЗ - деньги зайдут в валюте на валютную карту с которой были куплены бумаги или при продаже будет конвертация в гривну?


При продажі валютних ОВДП кошти надійдуть у валюті на ваш картковий або поточний рахунок у цій валюті, який ви оберете при продажі. Конвертації в гривню немає при продажі ОВДП.
Ділюсь інструкцією з продажу ОВДП:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0947371794

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12680
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 16:50

Re: Sense Bank

і в Сенсі подвійна конвертація не працює якщо сума маленька?

599 заплатив в epic games store зняло 599

але позавчора заплатив там же 1669 але зняло 1689
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:02

quadro_tony_da Можна і так сказати. Для таких операцій встановлено "поріг" у розмірі 15 доларів. Якщо операція до 15 доларів, то не буде застосовуватися подвійна конвертація.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12680
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1234123512361237
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, ramaz, Философ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 121, 122, 123
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1226 265268
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2024 12:00
quadro_tony_da
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
14 19427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 17:16
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12363)
11.07.2024 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.