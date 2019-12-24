При продажі валютних ОВДП кошти надійдуть у валюті на ваш картковий або поточний рахунок у цій валюті, який ви оберете при продажі. Конвертації в гривню немає при продажі ОВДП.
Ділюсь інструкцією з продажу ОВДП:
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Чет 11 лип, 2024 09:16
При продажі валютних ОВДП кошти надійдуть у валюті на ваш картковий або поточний рахунок у цій валюті, який ви оберете при продажі. Конвертації в гривню немає при продажі ОВДП.
Ділюсь інструкцією з продажу ОВДП:
З повагою, Володимир 💎
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:50
Re: Sense Bank
і в Сенсі подвійна конвертація не працює якщо сума маленька?
599 заплатив в epic games store зняло 599
але позавчора заплатив там же 1669 але зняло 1689
Додано: Чет 11 лип, 2024 17:02
quadro_tony_da Можна і так сказати. Для таких операцій встановлено "поріг" у розмірі 15 доларів. Якщо операція до 15 доларів, то не буде застосовуватися подвійна конвертація.
*Андрій
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