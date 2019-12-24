При продажі валютних ОВДП кошти надійдуть у валюті на ваш картковий або поточний рахунок у цій валюті, який ви оберете при продажі. Конвертації в гривню немає при продажі ОВДП.
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З повагою, Володимир 💎
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Додано: Чет 11 лип, 2024 09:16
При продажі валютних ОВДП кошти надійдуть у валюті на ваш картковий або поточний рахунок у цій валюті, який ви оберете при продажі. Конвертації в гривню немає при продажі ОВДП.
Ділюсь інструкцією з продажу ОВДП:
З повагою, Володимир 💎
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:50
Re: Sense Bank
і в Сенсі подвійна конвертація не працює якщо сума маленька?
599 заплатив в epic games store зняло 599
але позавчора заплатив там же 1669 але зняло 1689
Додано: Чет 11 лип, 2024 17:02
quadro_tony_da Можна і так сказати. Для таких операцій встановлено "поріг" у розмірі 15 доларів. Якщо операція до 15 доларів, то не буде застосовуватися подвійна конвертація.
*Андрій
Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:34
Re: Sense Bank
Напомните в какой валюте банк фиксирует заграничные покупки? Евро / Доллар? Ну чтобы не попасть на двойную конвертацию!
Там что то банк заикнулся про покупку товаров для блекаута - планирую купить еще АКБ на нконе - там на 520 евро (7.5квт емкость).
А ну как бы намекают в приложении карточного курса продажи нет для евро.... итого курс евро по 45,62925
это не очень соотвествует духу рекламы... ну разве что рассрочку без комиссий на 12 или более месяцев на данную покупку...
Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:45
Re: Sense Bank
Из Сенса СЭП в субботу уйдёт?
Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:01
Re: Sense Bank
Так, головне,щоб приймаюча сторона працювала 24/7.
Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:04
vpchelko У нас все йде через долар. Тобто якщо купувати щось в євро з гривневої картки, то спочатку буде конвертація з євро в долар за курсом МПС, а потім з долара в гривню за курсом продажу долара від банку. Тому якщо плануєте покупку в євро, то краще це робити з доларової картки, так не буде подвійної конвератції, а лише з євро в долар за курсом МПС.
*Андрій
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