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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:16

  asti написав:Подскажите, если ПРОДАТЬ в приложении валютные ОВГЗ - деньги зайдут в валюте на валютную карту с которой были куплены бумаги или при продаже будет конвертация в гривну?


При продажі валютних ОВДП кошти надійдуть у валюті на ваш картковий або поточний рахунок у цій валюті, який ви оберете при продажі. Конвертації в гривню немає при продажі ОВДП.
Ділюсь інструкцією з продажу ОВДП:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0947371794

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 16:50

Re: Sense Bank

і в Сенсі подвійна конвертація не працює якщо сума маленька?

599 заплатив в epic games store зняло 599

але позавчора заплатив там же 1669 але зняло 1689
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:02

quadro_tony_da Можна і так сказати. Для таких операцій встановлено "поріг" у розмірі 15 доларів. Якщо операція до 15 доларів, то не буде застосовуватися подвійна конвертація.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:34

Re: Sense Bank

Напомните в какой валюте банк фиксирует заграничные покупки? Евро / Доллар? Ну чтобы не попасть на двойную конвертацию!

Там что то банк заикнулся про покупку товаров для блекаута - планирую купить еще АКБ на нконе - там на 520 евро (7.5квт емкость).

А ну как бы намекают в приложении карточного курса продажи нет для евро.... итого курс евро по 45,62925

это не очень соотвествует духу рекламы... ну разве что рассрочку без комиссий на 12 или более месяцев на данную покупку...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:45

Re: Sense Bank

Из Сенса СЭП в субботу уйдёт?
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:01

Re: Sense Bank

Так, головне,щоб приймаюча сторона працювала 24/7.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:04

vpchelko У нас все йде через долар. Тобто якщо купувати щось в євро з гривневої картки, то спочатку буде конвертація з євро в долар за курсом МПС, а потім з долара в гривню за курсом продажу долара від банку. Тому якщо плануєте покупку в євро, то краще це робити з доларової картки, так не буде подвійної конвератції, а лише з євро в долар за курсом МПС.

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014652800

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:21

Sense Bank А з єврової картки покупки в євро невигідні?
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:41

Re: Sense Bank

  Бекас написав:Sense Bank А з єврової картки покупки в євро невигідні?

Вітаю, схоже трохи у літерах заплуталися :)
Якщо картка у євро і покупка в євро, то конвертації не буде.
Якщо картка у доларі і покупка в євро, то буде конвертація з євро в долар за курсом МПС.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:51

  Sense Bank написав:
  Бекас написав:Sense Bank А з єврової картки покупки в євро невигідні?

Вітаю, схоже трохи у літерах заплуталися :)
Якщо картка у євро і покупка в євро, то конвертації не буде.
Якщо картка у доларі і покупка в євро, то буде конвертація з євро в долар за курсом МПС.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

А якщо картка у євро, а покупка у злотих, то буде конвертація:
злотий-долар-євро +1.2% за курсами МПС
Amethyst
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