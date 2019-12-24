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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2024 10:34
Re: Sense Bank
Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.
Додано: Суб 13 лип, 2024 10:39
Ви прочитали все правильно, акцію дійсно продовжили з 1 червня ще на 90 днів.
Наразі розбираємось чому не було нарахування акційних бонусів, спеціалісти аналізують цю проблему 🤞
Як тільки матиму більш детальну інформацію — відпишусь тут 🙌
Щиро перепрошуємо за цю ситуацію 🥺
З повагою, Володимир 💎
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