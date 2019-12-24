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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1235123612371238

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Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 10:34

Re: Sense Bank

Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.
native
 
Повідомлень: 11
З нами з: 27.02.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 10:39

  native написав:Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.


Ви прочитали все правильно, акцію дійсно продовжили з 1 червня ще на 90 днів.
Наразі розбираємось чому не було нарахування акційних бонусів, спеціалісти аналізують цю проблему 🤞
Як тільки матиму більш детальну інформацію — відпишусь тут 🙌
Щиро перепрошуємо за цю ситуацію 🥺

upd: уточнив по відображенню бонусів, вже завтра розділ буде відображатися. А бонуси будуть донараховані.
Вибачте за технічні незручності 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12683
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 12:16

Amethyst Щодо місцевих валют- робив покупкикартою(грн) в кронах чеських та форінтах, то пропонували натиснути значок на терміналі або долар або євро, тобто самому обирати , через що конвертують(чи для чого?).
gruzdevvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 17:31

  gruzdevvov написав:Amethyst Щодо місцевих валют- робив покупкикартою(грн) в кронах чеських та форінтах, то пропонували натиснути значок на терміналі або долар або євро, тобто самому обирати , через що конвертують(чи для чого?).

Ніколи, розумієте -- НІКОЛИ, не обирайте НЕмісцеву валюту.
Це тільки понти, щоби ви просто (приблизно) прикинули, що це буде в улюбленій для вас валюті 8) :idea:
Але, в мене от є досвід у Біларусі років 10 тому можна було на АЗС ДІЙСНО обрати валюту розрахунку: зайчики, ойро або бакс!! :wink:
А в ПОСах закордоного магаза -- то просто ріХлама ціни, або іноді вигідна коли банка дозволяє відключити DСС на малих сумах (20..50 ойро) 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5527
З нами з: 05.05.21
Подякував: 416 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
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