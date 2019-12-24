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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2024 10:34
Re: Sense Bank
Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.
Додано: Суб 13 лип, 2024 10:39
Ви прочитали все правильно, акцію дійсно продовжили з 1 червня ще на 90 днів.
Наразі розбираємось чому не було нарахування акційних бонусів, спеціалісти аналізують цю проблему 🤞
Як тільки матиму більш детальну інформацію — відпишусь тут 🙌
Щиро перепрошуємо за цю ситуацію 🥺
upd: уточнив по відображенню бонусів, вже завтра розділ буде відображатися. А бонуси будуть донараховані.
Вибачте за технічні незручності 💙
З повагою, Володимир 💎
Додано: Суб 13 лип, 2024 12:16
Amethyst Щодо місцевих валют- робив покупкикартою(грн) в кронах чеських та форінтах, то пропонували натиснути значок на терміналі або долар або євро, тобто самому обирати , через що конвертують(чи для чого?).
Додано: Суб 13 лип, 2024 17:31
Ніколи, розумієте -- НІКОЛИ, не обирайте НЕмісцеву валюту.
Це тільки понти, щоби ви просто (приблизно) прикинули, що це буде в улюбленій для вас валюті
Але, в мене от є досвід у Біларусі років 10 тому можна було на АЗС ДІЙСНО обрати валюту розрахунку: зайчики, ойро або бакс!!
А в ПОСах закордоного магаза -- то просто ріХлама ціни, або іноді вигідна коли банка дозволяє відключити DСС на малих сумах (20..50 ойро)
Додано: Суб 13 лип, 2024 23:55
А точно для того, чи може щоб якийсь не дуже обізнаний на цих питаннях турист просто натиснув кнопку зі звичною йому валютою, і цим приніс банку додатковий прибуток? Звісно, тому банку, що встановлював та настроював термінал. Мало хто насправді може швидко перевести 48,24 євро в долар за чинним на сьогодні курсом, і оцінити "вигідність" пропозиції.
В мене якось в польському готелі зняли суму в доларах, не питаючи нічого. Ціна послуги була, звісно, зафіксована в злотих. Я тоді ще не дуже знав, як це працює, але різницю порахував потім, щось доволі суттєве в ті часи виходило.
Додано: Суб 13 лип, 2024 23:59
Не дуже віриться, що не було варіанту обрати валюту купівлі (крони або форінти відповідно). Підозрюю, що така кнопка там теж була, але добре закамуфльована. Бо саме вона найвигідніша для клієнта, і найменш вигідна банку відповідно.
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