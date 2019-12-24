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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 10:34

Re: Sense Bank

Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.
native
 
Повідомлень: 11
З нами з: 27.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 10:39

  native написав:Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.


Ви прочитали все правильно, акцію дійсно продовжили з 1 червня ще на 90 днів.
Наразі розбираємось чому не було нарахування акційних бонусів, спеціалісти аналізують цю проблему 🤞
Як тільки матиму більш детальну інформацію — відпишусь тут 🙌
Щиро перепрошуємо за цю ситуацію 🥺

upd: уточнив по відображенню бонусів, вже завтра розділ буде відображатися. А бонуси будуть донараховані.
Вибачте за технічні незручності 💙

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12683
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 12:16

Amethyst Щодо місцевих валют- робив покупкикартою(грн) в кронах чеських та форінтах, то пропонували натиснути значок на терміналі або долар або євро, тобто самому обирати , через що конвертують(чи для чого?).
gruzdevvov
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Повідомлень: 2
З нами з: 05.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 17:31

  gruzdevvov написав:Amethyst Щодо місцевих валют- робив покупкикартою(грн) в кронах чеських та форінтах, то пропонували натиснути значок на терміналі або долар або євро, тобто самому обирати , через що конвертують(чи для чого?).

Ніколи, розумієте -- НІКОЛИ, не обирайте НЕмісцеву валюту.
Це тільки понти, щоби ви просто (приблизно) прикинули, що це буде в улюбленій для вас валюті 8) :idea:
Але, в мене от є досвід у Біларусі років 10 тому можна було на АЗС ДІЙСНО обрати валюту розрахунку: зайчики, ойро або бакс!! :wink:
А в ПОСах закордоного магаза -- то просто ріХлама ціни, або іноді вигідна коли банка дозволяє відключити DСС на малих сумах (20..50 ойро) 8)
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 23:55

  Amethyst написав:Ніколи, розумієте -- НІКОЛИ, не обирайте НЕмісцеву валюту.
Це тільки понти, щоби ви просто (приблизно) прикинули, що це буде в улюбленій для вас валюті
А точно для того, чи може щоб якийсь не дуже обізнаний на цих питаннях турист просто натиснув кнопку зі звичною йому валютою, і цим приніс банку додатковий прибуток? Звісно, тому банку, що встановлював та настроював термінал. Мало хто насправді може швидко перевести 48,24 євро в долар за чинним на сьогодні курсом, і оцінити "вигідність" пропозиції.

В мене якось в польському готелі зняли суму в доларах, не питаючи нічого. Ціна послуги була, звісно, зафіксована в злотих. Я тоді ще не дуже знав, як це працює, але різницю порахував потім, щось доволі суттєве в ті часи виходило.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 23:59

  gruzdevvov написав:Amethyst Щодо місцевих валют- робив покупкикартою(грн) в кронах чеських та форінтах, то пропонували натиснути значок на терміналі або долар або євро, тобто самому обирати , через що конвертують(чи для чого?).
Не дуже віриться, що не було варіанту обрати валюту купівлі (крони або форінти відповідно). Підозрюю, що така кнопка там теж була, але добре закамуфльована. Бо саме вона найвигідніша для клієнта, і найменш вигідна банку відповідно.
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