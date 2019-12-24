Доброго дня! Маєте на увазі зняття коштів у касі?
Якщо так, то ви можете знімати 2 рази на місяць без комісії (згідно з лімітом НБУ — в еквіваленті до 100 000 грн). Якщо знімати більше 2-х разів, то буде комісія - 3% мін 25 грн (1 долар/1 євро).
Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитах, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України та/або зняття коштів отриманих за Договором купівлі-продажу (житла, нерухомого майна), частина коштів за яким отримана в наслідок іпотечного кредиту отриманого в АТ «СЕНС БАНК», яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
Зняття без картки без комісії. Головне із собою мати паспорт та ІПН.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️