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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:53

Re: Sense Bank

  2XL написав:Підкажіть, валютні облігації в кого ще также зручно купувати і продавати через додаток як у сенсі? І щоб не було комісії за зняття

Доброго дня! Маєте на увазі зняття коштів у касі?
Якщо так, то ви можете знімати 2 рази на місяць без комісії (згідно з лімітом НБУ — в еквіваленті до 100 000 грн). Якщо знімати більше 2-х разів, то буде комісія - 3% мін 25 грн (1 долар/1 євро).

Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитах, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України та/або зняття коштів отриманих за Договором купівлі-продажу (житла, нерухомого майна), частина коштів за яким отримана в наслідок іпотечного кредиту отриманого в АТ «СЕНС БАНК», яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
Зняття без картки без комісії. Головне із собою мати паспорт та ІПН.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12687
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 09:15

Доброго ранку всім🌞
Сьогодні з вами буду я, тому чекаю на ваші питаннячка)
Або ж можете просто поділитись, як у вас справи? Як ви переживаєте цю спеку🥵

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12687
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:36

Доброе утро, банк "Наразі неможливо виконати цю дію. Спробуй ще раз"
maniachello
 
Повідомлень: 394
З нами з: 25.03.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 08:41

  maniachello написав:Доброе утро, банк "Наразі неможливо виконати цю дію. Спробуй ще раз"


Наразі точкові спостерігаємо таку помилку, після оновлення застосунку на версію 4.9.0 🥺
Зараз аналізуємо чому вона виникла, й займаємося всіма необхідними виправленнями 😥
Як тільки все полікуємо, то повідомимо тут!
Перепрошуємо за незручності 🙌

P.S. Деяким клієнтам допомагає натиснути "ОК" та рефрешнути (оновити) екран.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12687
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:22

  Sense Bank написав:
  native написав:Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.


Ви прочитали все правильно, акцію дійсно продовжили з 1 червня ще на 90 днів.
Наразі розбираємось чому не було нарахування акційних бонусів, спеціалісти аналізують цю проблему 🤞
Як тільки матиму більш детальну інформацію — відпишусь тут 🙌
Щиро перепрошуємо за цю ситуацію 🥺

upd: уточнив по відображенню бонусів, вже завтра розділ буде відображатися. А бонуси будуть донараховані.
Вибачте за технічні незручності 💙

З повагою, Володимир 💎


Доброго ранку.

Коли буде донараховано бонуси за покупки в суботу?
antey718
 
Повідомлень: 842
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 09:35

  antey718 написав:
  Sense Bank написав:
  native написав:Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.


Ви прочитали все правильно, акцію дійсно продовжили з 1 червня ще на 90 днів.
Наразі розбираємось чому не було нарахування акційних бонусів, спеціалісти аналізують цю проблему 🤞
Як тільки матиму більш детальну інформацію — відпишусь тут 🙌
Щиро перепрошуємо за цю ситуацію 🥺

upd: уточнив по відображенню бонусів, вже завтра розділ буде відображатися. А бонуси будуть донараховані.
Вибачте за технічні незручності 💙

З повагою, Володимир 💎


Доброго ранку.

Коли буде донараховано бонуси за покупки в суботу?


Доброго ранку!
Стукаюсь до вас у приватні повідомлення, аби уточнити інформацію 😉

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12687
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
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