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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:53
2XL написав:
Підкажіть, валютні облігації в кого ще также зручно купувати і продавати через додаток як у сенсі? І щоб не було комісії за зняття
Доброго дня! Маєте на увазі зняття коштів у касі?
Якщо так, то ви можете знімати 2 рази на місяць без комісії (згідно з лімітом НБУ — в еквіваленті до 100 000 грн). Якщо знімати більше 2-х разів, то буде комісія - 3% мін 25 грн (1 долар/1 євро).Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитах, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України та/або зняття коштів отриманих за Договором купівлі-продажу (житла, нерухомого майна), частина коштів за яким отримана в наслідок іпотечного кредиту отриманого в АТ «СЕНС БАНК», яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків).
Зняття без картки без комісії. Головне із собою мати паспорт та ІПН.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Пон 15 лип, 2024 09:15
Доброго ранку всім🌞
Сьогодні з вами буду я, тому чекаю на ваші питаннячка)
Або ж можете просто поділитись, як у вас справи? Як ви переживаєте цю спеку🥵
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 16 лип, 2024 08:36
Доброе утро, банк "Наразі неможливо виконати цю дію. Спробуй ще раз"
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maniachello
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Додано: Вів 16 лип, 2024 08:41
maniachello написав:
Доброе утро, банк "Наразі неможливо виконати цю дію. Спробуй ще раз"
Наразі точкові спостерігаємо таку помилку, після оновлення застосунку на версію 4.9.0 🥺
Зараз аналізуємо чому вона виникла, й займаємося всіма необхідними виправленнями 😥
Як тільки все полікуємо, то повідомимо тут!
Перепрошуємо за незручності 🙌
P.S. Деяким клієнтам допомагає натиснути "ОК" та рефрешнути (оновити) екран.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Вів 16 лип, 2024 09:22
Sense Bank написав: native написав:
Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.
Ви прочитали все правильно, акцію дійсно продовжили з 1 червня ще на 90 днів.
Наразі розбираємось чому не було нарахування акційних бонусів, спеціалісти аналізують цю проблему 🤞
Як тільки матиму більш детальну інформацію — відпишусь тут 🙌
Щиро перепрошуємо за цю ситуацію 🥺upd:
уточнив по відображенню бонусів, вже завтра розділ буде відображатися. А бонуси будуть донараховані.
Вибачте за технічні незручності 💙
З повагою, Володимир 💎
Доброго ранку.
Коли буде донараховано бонуси за покупки в суботу?
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antey718
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Додано: Вів 16 лип, 2024 09:35
antey718 написав: Sense Bank написав: native написав:
Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.
Ви прочитали все правильно, акцію дійсно продовжили з 1 червня ще на 90 днів.
Наразі розбираємось чому не було нарахування акційних бонусів, спеціалісти аналізують цю проблему 🤞
Як тільки матиму більш детальну інформацію — відпишусь тут 🙌
Щиро перепрошуємо за цю ситуацію 🥺upd:
уточнив по відображенню бонусів, вже завтра розділ буде відображатися. А бонуси будуть донараховані.
Вибачте за технічні незручності 💙
З повагою, Володимир 💎
Доброго ранку.
Коли буде донараховано бонуси за покупки в суботу?
Доброго ранку!
Стукаюсь до вас у приватні повідомлення, аби уточнити інформацію 😉
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:55
antey718 написав: Sense Bank написав:upd:
уточнив по відображенню бонусів, вже завтра розділ буде відображатися. А бонуси будуть донараховані.
Вибачте за технічні незручності 💙
З повагою, Володимир 💎
Доброго ранку.
Коли буде донараховано бонуси за покупки в суботу?
Вітаю! Нарешті отримав відповідь щодо вашого питання, і бонуси будуть донараховані до кінця тижня, постараємось зробити це максимально швидко 🙌
Перепрошуємо за цю біду 🥺
З повагою, Володимир 💎
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