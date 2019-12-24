2XL написав:Підкажіть, валютні облігації в кого ще также зручно купувати і продавати через додаток як у сенсі? І щоб не було комісії за зняття
Доброго дня! Маєте на увазі зняття коштів у касі? Якщо так, то ви можете знімати 2 рази на місяць без комісії (згідно з лімітом НБУ — в еквіваленті до 100 000 грн). Якщо знімати більше 2-х разів, то буде комісія - 3% мін 25 грн (1 долар/1 євро).
Не тарифікується зняття депозитів та/або відсотків по депозитах, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб, соціальних виплат за загиблих, згідно ПКМУ №168 та наказу Міністерства оборони України та/або зняття коштів отриманих за Договором купівлі-продажу (житла, нерухомого майна), частина коштів за яким отримана в наслідок іпотечного кредиту отриманого в АТ «СЕНС БАНК», яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС – терміналу у касі Банків). Зняття без картки без комісії. Головне із собою мати паспорт та ІПН.
maniachello написав:Доброе утро, банк "Наразі неможливо виконати цю дію. Спробуй ще раз"
Наразі точкові спостерігаємо таку помилку, після оновлення застосунку на версію 4.9.0 🥺 Зараз аналізуємо чому вона виникла, й займаємося всіма необхідними виправленнями 😥 Як тільки все полікуємо, то повідомимо тут! Перепрошуємо за незручності 🙌
P.S. Деяким клієнтам допомагає натиснути "ОК" та рефрешнути (оновити) екран.
native написав:Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.
Ви прочитали все правильно, акцію дійсно продовжили з 1 червня ще на 90 днів. Наразі розбираємось чому не було нарахування акційних бонусів, спеціалісти аналізують цю проблему 🤞 Як тільки матиму більш детальну інформацію — відпишусь тут 🙌 Щиро перепрошуємо за цю ситуацію 🥺
upd: уточнив по відображенню бонусів, вже завтра розділ буде відображатися. А бонуси будуть донараховані. Вибачте за технічні незручності 💙
З повагою, Володимир 💎
Доброго ранку.
Коли буде донараховано бонуси за покупки в суботу?
native написав:Подскажите пожалуйста А что кэшбэк на выходные уже всё? На сайте написано что с 1 июня продлили ещё на 3 месяца. Но акционный кэшбэк уже не начисляется. Проверил сегодня в двух точках с кошерным МСС.
Ви прочитали все правильно, акцію дійсно продовжили з 1 червня ще на 90 днів. Наразі розбираємось чому не було нарахування акційних бонусів, спеціалісти аналізують цю проблему 🤞 Як тільки матиму більш детальну інформацію — відпишусь тут 🙌 Щиро перепрошуємо за цю ситуацію 🥺
upd: уточнив по відображенню бонусів, вже завтра розділ буде відображатися. А бонуси будуть донараховані. Вибачте за технічні незручності 💙
З повагою, Володимир 💎
Доброго ранку.
Коли буде донараховано бонуси за покупки в суботу?
Доброго ранку! Стукаюсь до вас у приватні повідомлення, аби уточнити інформацію 😉
Панове, таке питання : накопичилося трішки балів на карті Вигода, то щоб їх обміняти, потрібно здійснити якусь покупку( не більше суми балів мінус податки) виключно карткою Вигода і виключно в Епіцентрі, чи можна наприклад купити в Епіцентрі, але картою наприклад Хамелеон?
1finanсier написав:Панове, таке питання : накопичилося трішки балів на карті Вигода, то щоб їх обміняти, потрібно здійснити якусь покупку( не більше суми балів мінус податки) виключно карткою Вигода і виключно в Епіцентрі, чи можна наприклад купити в Епіцентрі, але картою наприклад Хамелеон?
Доброго ранку🤗 По картці Вигода бонуси нараховуються від Епіцентру і окремо від нас. Покупки потрібно оплачувати саме карткою Вигода, іншими Хамелеон чи Ред не підійде. Якщо ви хочете повернути бонуси з бонусного рахунку Sense Bank, то операції мають бути проведені: в торговельних центрах "Епіцентр"; в інтернет-магазині "Епіцентр" (якщо продавець товару був саме "Епіцентр"); в гіпермаркетах "Нова лінія". Проведені на суму 50 гривень і більше; Проведені за останні 365 календарних днів; Вже списані з рахунку і після списання пройшло від одного до трьох робочих днів. https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016673100 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️