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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:08
1finanсier написав:
Панове, таке питання : накопичилося трішки балів на карті Вигода, то щоб їх обміняти, потрібно здійснити якусь покупку( не більше суми балів мінус податки) виключно карткою Вигода і виключно в Епіцентрі, чи можна наприклад купити в Епіцентрі, але картою наприклад Хамелеон?
Топайте в Епік, купить біля каси пару бутилок води, через три дні погасите цю суперпокупку горіхами
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