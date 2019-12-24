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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:08

  1finanсier написав:Панове, таке питання : накопичилося трішки балів на карті Вигода, то щоб їх обміняти, потрібно здійснити якусь покупку( не більше суми балів мінус податки) виключно карткою Вигода і виключно в Епіцентрі, чи можна наприклад купити в Епіцентрі, але картою наприклад Хамелеон?
Топайте в Епік, купить біля каси пару бутилок води, через три дні погасите цю суперпокупку горіхами :idea:
Amethyst
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Повідомлень: 5537
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:53

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Панове, таке питання : накопичилося трішки балів на карті Вигода, то щоб їх обміняти, потрібно здійснити якусь покупку( не більше суми балів мінус податки) виключно карткою Вигода і виключно в Епіцентрі, чи можна наприклад купити в Епіцентрі, але картою наприклад Хамелеон?
Топайте в Епік, купить біля каси пару бутилок води, через три дні погасите цю суперпокупку горіхами :idea:

Та це зрозуміло. Питання було в тому, чи можна іншою картою Сенса розплатитися, окрім Вигоди, але повереути бонусами з вигоди. Ну як наприклад можна ж розпоачуватися вайтом, копити горіхи, а крмпенсувати їх покупкою наприклад з Реда.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:58

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Та це зрозуміло. Питання було в тому, чи можна іншою картою Сенса розплатитися, окрім Вигоди, але повереути бонусами з вигоди. Ну як наприклад можна ж розпоачуватися вайтом, копити горіхи, а крмпенсувати їх покупкою наприклад з Реда.


да это непотребство - на выгоде более 1тыс грн бонусов... ну некуда их девать...
vpchelko
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Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:26

И снова супер-приложуха висит
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:34

  vpchelko написав:
  1finanсier написав:Та це зрозуміло. Питання було в тому, чи можна іншою картою Сенса розплатитися, окрім Вигоди, але повереути бонусами з вигоди. Ну як наприклад можна ж розпоачуватися вайтом, копити горіхи, а крмпенсувати їх покупкою наприклад з Реда.


да это непотребство - на выгоде более 1тыс грн бонусов... ну некуда их девать...

Так а в чому проблема купити щось в епіку на певну суму,я бонуси на побутову хімію злив, навіть їхати туди не треба, доставили безкоштовно.
antey718
 
Повідомлень: 844
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:11

Привіт! Зараз спостерігається проблема з роботою застосунку Sense SuperApp 🌡️
Працюємо над вирішенням проблеми. По факту вирішення відпишемося.
Щиро приносимо свої вибачення за незручності 🙌

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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