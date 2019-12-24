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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:08
1finanсier написав:
Панове, таке питання : накопичилося трішки балів на карті Вигода, то щоб їх обміняти, потрібно здійснити якусь покупку( не більше суми балів мінус податки) виключно карткою Вигода і виключно в Епіцентрі, чи можна наприклад купити в Епіцентрі, але картою наприклад Хамелеон?
Топайте в Епік, купить біля каси пару бутилок води, через три дні погасите цю суперпокупку горіхами
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Amethyst
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Додано: Чет 18 лип, 2024 22:53
Amethyst написав: 1finanсier написав:
Панове, таке питання : накопичилося трішки балів на карті Вигода, то щоб їх обміняти, потрібно здійснити якусь покупку( не більше суми балів мінус податки) виключно карткою Вигода і виключно в Епіцентрі, чи можна наприклад купити в Епіцентрі, але картою наприклад Хамелеон?
Топайте в Епік, купить біля каси пару бутилок води, через три дні погасите цю суперпокупку горіхами
Та це зрозуміло. Питання було в тому, чи можна іншою картою Сенса розплатитися, окрім Вигоди, але повереути бонусами з вигоди. Ну як наприклад можна ж розпоачуватися вайтом, копити горіхи, а крмпенсувати їх покупкою наприклад з Реда.
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1finanсier
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Додано: Чет 18 лип, 2024 22:58
1finanсier написав:
Та це зрозуміло. Питання було в тому, чи можна іншою картою Сенса розплатитися, окрім Вигоди, але повереути бонусами з вигоди. Ну як наприклад можна ж розпоачуватися вайтом, копити горіхи, а крмпенсувати їх покупкою наприклад з Реда.
да это непотребство - на выгоде более 1тыс грн бонусов... ну некуда их девать...
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vpchelko
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:26
И снова супер-приложуха висит
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maniachello
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:34
vpchelko написав: 1finanсier написав:
Та це зрозуміло. Питання було в тому, чи можна іншою картою Сенса розплатитися, окрім Вигоди, але повереути бонусами з вигоди. Ну як наприклад можна ж розпоачуватися вайтом, копити горіхи, а крмпенсувати їх покупкою наприклад з Реда.
да это непотребство - на выгоде более 1тыс грн бонусов... ну некуда их девать...
Так а в чому проблема купити щось в епіку на певну суму,я бонуси на побутову хімію злив, навіть їхати туди не треба, доставили безкоштовно.
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antey718
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:11
Привіт! Зараз спостерігається проблема з роботою застосунку Sense SuperApp 🌡️
Працюємо над вирішенням проблеми. По факту вирішення відпишемося.
Щиро приносимо свої вибачення за незручності 🙌
upd: Добрі новини: всі системи відновлено 👌🏻
Технічні труднощі, з якими ми зіткнулися сьогодні зранку, успішно подолано. Всі цифрові сервіси та функції знову працюють у звичному режимі.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:13
Sense Bank С дохсейфа деньги снять не могу. Облигации продал, через 5 минут пришла отмена . Что вы обновили?
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IGNAT
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:49
IGNAT написав:
Sense Bank С дохсейфа деньги снять не могу. Облигации продал, через 5 минут пришла отмена . Что вы обновили?
Вітаю! На жаль, у світі стався технічний збій в Microsoft, на жаль, це вплинуло і на нас.
Тож зараз можуть спостерігатися технічні проблеми у застосунку.
Вибачаюся за ці незручності, робимо все, щоб відновити роботу 🙌
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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