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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:00
Неправда, щойно заходив, не працює
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stasr2019
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:18
quadro_tony_da написав: Sense Bank написав: quadro_tony_da написав:
зрозуміло, дякую
тобто якщо Деко не має власної каси як в епіцентрах, то бонуси будуть бо каса ж одна
а якщо деко як окремий магазин з власною касою, то щоб були бонуси треба додатково їм показати власний рахунок по карті вигода від епіцентру
Доброго ранку, вибачте, що стільки аж затрималася відповідь 😑
Як я розумію, то в них Деко взагалі на іншій системі бонусів, бо тоді оператор мені казав, що навіть подарункові картки інші, а ніж в Епіцентрі. Для порівняння він мені уточнив, що Сад Город підпадає в систему бонусів Епіцентру, по Вигоді будуть бонуси 1%. А от Деко в них якось там по-іншому.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
ну а мені все дали
магазин не в епіцентрі а окремо
виходить вас дезінформували
і ще тільки зараз прийшли додаткові бонуси за цю покупку по акції кешбек на все 5% запокупки в Епіцентрі
а представник банку казав в деко це все не працює
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quadro_tony_da
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sens
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