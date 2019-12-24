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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1238123912401241

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:00

Re: Sense Bank

Неправда, щойно заходив, не працює
stasr2019
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Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:18

  quadro_tony_da написав:
  Sense Bank написав:
  quadro_tony_da написав:зрозуміло, дякую

тобто якщо Деко не має власної каси як в епіцентрах, то бонуси будуть бо каса ж одна
а якщо деко як окремий магазин з власною касою, то щоб були бонуси треба додатково їм показати власний рахунок по карті вигода від епіцентру

Доброго ранку, вибачте, що стільки аж затрималася відповідь 😑
Як я розумію, то в них Деко взагалі на іншій системі бонусів, бо тоді оператор мені казав, що навіть подарункові картки інші, а ніж в Епіцентрі. Для порівняння він мені уточнив, що Сад Город підпадає в систему бонусів Епіцентру, по Вигоді будуть бонуси 1%. А от Деко в них якось там по-іншому.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


ну а мені все дали
магазин не в епіцентрі а окремо
виходить вас дезінформували :D

Зображення


і ще тільки зараз прийшли додаткові бонуси за цю покупку по акції кешбек на все 5% запокупки в Епіцентрі

а представник банку казав в деко це все не працює 8)
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:30

quadro_tony_da ща поправят и вернут взад :D
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 00:06

Re: Sense Bank

і в пуші пише що акція до 30.06
а покупка вже була після закінчення акції

ну і додаток всеодно не працює не можу баланси подивитись що там і за що прийшло
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 08:47

  quadro_tony_da написав:і в пуші пише що акція до 30.06
а покупка вже була після закінчення акції

ну і додаток всеодно не працює не можу баланси подивитись що там і за що прийшло


Акція "+5% кешбеку на все" діяла до 30.06.24, наразі вона завершилась, але виплата бонусів за покупки з 1 по 30 червня ще триватиме до 24 липня.
Саме така виплата вам могла надійти, а не нарахування бонусів за цю покупку, адже нарахування не відбувається в онлайн режимі.

Щодо роботи застосунку, то зараз все працює коректно, його робота була відновлена, він працює в штатному режимі.
Якщо у вас була помилка "Неможливо виконати цю дію", то вже вийшло оновлення, після якого про помилку можна забути, все працює як годинник 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:38

Sense Bank в мене 4 липня дали КЛ 6 тисяч
а вже 8 липня зняли 100 грн - плата за обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ)

раніше таких зняттів не було коли не було кредитного ліміту
тепер так завжди буде знімати -100?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 11:42

  quadro_tony_da написав:Sense Bank в мене 4 липня дали КЛ 6 тисяч
а вже 8 липня зняли 100 грн - плата за обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ)

раніше таких зняттів не було коли не було кредитного ліміту
тепер так завжди буде знімати -100?


Комісія за розрахунково-касове обслуговування списується при наявності загальної заборгованості по картці більше, ніж 20 грн. Оскільки у вас розрахункова дата 8 число кожного місяця, то при наявності боргу на цю дату — буде списуватись комісія в 100 грн.
Щоб її уникнути потрібно погашати картку до розрахункової дати (загальна заборгованість мінус заборгованість у розстрочках).

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Суб 20 лип, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 12:15

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:при наявності заборгованості по картці більше, ніж 20 грн
не більше, а від 20!

Крім цього, все ж доцільно використовувати термін "загальна заборгованість"...
От в Сенсі є рядок Заборгованість -- так там відображується заборгованість в грейсі... але за 2 дні до РД вона перетворюється на загальну заборгованість і грейсовик(той, хто згоден таки заплатити ті 100 грн!) вже не може бачити свою (квазі-)пільгову заборгованість...
Але, крім цього у Сенсі постійно ОКРЕМО відображується і Загальна заборгованість...
А для чого оце зроблено такі перетворення?! :shock:
Amethyst
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