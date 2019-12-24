|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:00
Re: Sense Bank
Неправда, щойно заходив, не працює
Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:18
і ще тільки зараз прийшли додаткові бонуси за цю покупку по акції кешбек на все 5% запокупки в Епіцентрі
а представник банку казав в деко це все не працює
Додано: Суб 20 лип, 2024 00:06
Re: Sense Bank
і в пуші пише що акція до 30.06
а покупка вже була після закінчення акції
ну і додаток всеодно не працює не можу баланси подивитись що там і за що прийшло
Додано: Суб 20 лип, 2024 08:47
Акція "+5% кешбеку на все" діяла до 30.06.24, наразі вона завершилась, але виплата бонусів за покупки з 1 по 30 червня ще триватиме до 24 липня.
Саме така виплата вам могла надійти, а не нарахування бонусів за цю покупку, адже нарахування не відбувається в онлайн режимі.
Щодо роботи застосунку, то зараз все працює коректно, його робота була відновлена, він працює в штатному режимі.
Якщо у вас була помилка "Неможливо виконати цю дію", то вже вийшло оновлення, після якого про помилку можна забути, все працює як годинник 😊
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Суб 20 лип, 2024 11:38
Sense Bank в мене 4 липня дали КЛ 6 тисяч
а вже 8 липня зняли 100 грн - плата за обслуговування основної картки (щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ)
раніше таких зняттів не було коли не було кредитного ліміту
тепер так завжди буде знімати -100?
Додано: Суб 20 лип, 2024 11:42
Комісія за розрахунково-касове обслуговування списується при наявності загальної заборгованості по картці більше, ніж 20 грн. Оскільки у вас розрахункова дата 8 число кожного місяця, то при наявності боргу на цю дату — буде списуватись комісія в 100 грн.
Щоб її уникнути потрібно погашати картку до розрахункової дати (загальна заборгованість мінус заборгованість у розстрочках).
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Суб 20 лип, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лип, 2024 12:15
Re: Sense Bank
не більше, а від 20!
Крім цього, все ж доцільно використовувати термін "загальна заборгованість"...
От в Сенсі є рядок Заборгованість -- так там відображується заборгованість в грейсі... але за 2 дні до РД вона перетворюється на загальну заборгованість і грейсовик(той, хто згоден таки заплатити ті 100 грн!) вже не може бачити свою (квазі-)пільгову заборгованість...
Але, крім цього у Сенсі постійно ОКРЕМО відображується і Загальна заборгованість...
А для чого оце зроблено такі перетворення?!
Зараз переглядають цей форум: quadro_tony_da, Sense Bank і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|