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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2024 18:44
Sense Bank написав: DjPavel написав:
Добрый день. Подскажите, если у меня расчетная дата по карте 16 числа. 12.06 у меня проходит транзакция списания на 100 грн., которая попадает в задолженность сформированную на 16.06, и 18.06 происходит возврат 100 грн. (reversal) этой суммы, таким образом общая задолженность по карте - 0 грн. По состоянию на 16.07 я должен буду вносить какие-то деньги для погашения задолженности?
Доброго дня! Якщо я вас вірно зрозумів, то 16.06 у вас мало списатися -100 грн РКО.
Виходить, що заборгованість складає вже -200 грн.
Це якщо не рахувати нарахованих відсотків, то 16.07 має бути заборгованість -100 грн (бо було повернення покупки). І 16.07 буде також списано РКО.
Але знову ж, якщо є дійсний приклад, то буду вдячний за аналіз. Можу написати вам у приватні повідомлення для перевірки аби допомогти та підказати вам
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Спасибо. Написал вам в личные сообщения. Пока что, по логике поддержки банка, возврат сделанный после расчетной даты, не уменьшает сумму задолженности , даже если возврат относится к транзакции, которая прошла до расчетной даты и даже если общая сумма задолженности по карте при этом уменьшилась, что для меня звучит абсурдно, но возможно я упускаю какие-то детали.
В моем понимании такой возврат не будет уменьшать сумму задолженности, только если он (*возврат) относится к транзакции которая уже была сделала после расчетной даты, тогда это логично. Условно у меня задолженность была на 16.06 100 грн, 17.06 я сделал транзакцию на 100 грн, 18.06 произошел возврат 100 грн, в таком случае понятно что возврат сделанный от 18.06 не повлияет на мой долг сформированный на 16.06 и я должен буду внести 100 грн. до 16.07 для погашения задолженности. В моей ситуации (детали которой я описал в ЛС), ситуация другая. Но поддержка утверждает обратное.
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DjPavel
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Додано: Суб 20 лип, 2024 18:56
DjPavel написав:
Спасибо. Написал вам в личные сообщения. Пока что, по логике поддержки банка, возврат сделанный после расчетной даты, не уменьшает сумму задолженности , даже если возврат относится к транзакции, которая прошла до расчетной даты и даже если общая сумма задолженности по карте при этом уменьшилась, что для меня звучит абсурдно, но возможно я упускаю какие-то детали.
В моем понимании такой возврат не будет уменьшать сумму задолженности, только если он (*возврат) относится к транзакции которая уже была сделала после расчетной даты, тогда это логично. Условно у меня задолженность была на 16.06 100 грн, 17.06 я сделал транзакцию на 100 грн, 18.06 произошел возврат 100 грн, в таком случае понятно что возврат сделанный от 18.06 не повлияет на мой долг сформированный на 16.06 и я должен буду внести 100 грн. до 16.07 для погашения задолженности. В моей ситуации (детали которой я описал в ЛС), ситуация другая. Но поддержка утверждает обратное.
Дякую що детально розписали ситуацію, котра виникла. Буду перевіряти та відпишусь вам тут і в приватних повідомленнях.
Беру ваше питання в роботу!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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