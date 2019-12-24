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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1239124012411242 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 100 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 16 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 38 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 24% 24 Всього голосів : 100 Додано: Суб 20 лип, 2024 18:44 Sense Bank написав: DjPavel написав: Добрый день. Подскажите, если у меня расчетная дата по карте 16 числа. 12.06 у меня проходит транзакция списания на 100 грн., которая попадает в задолженность сформированную на 16.06, и 18.06 происходит возврат 100 грн. (reversal) этой суммы, таким образом общая задолженность по карте - 0 грн. По состоянию на 16.07 я должен буду вносить какие-то деньги для погашения задолженности? Добрый день. Подскажите, если у меня расчетная дата по карте 16 числа. 12.06 у меня проходит транзакция списания на 100 грн., которая попадает в задолженность сформированную на 16.06, и 18.06 происходит возврат 100 грн. (reversal) этой суммы, таким образом общая задолженность по карте - 0 грн. По состоянию на 16.07 я должен буду вносить какие-то деньги для погашения задолженности?

Доброго дня! Якщо я вас вірно зрозумів, то 16.06 у вас мало списатися -100 грн РКО.

Виходить, що заборгованість складає вже -200 грн.

Це якщо не рахувати нарахованих відсотків, то 16.07 має бути заборгованість -100 грн (бо було повернення покупки). І 16.07 буде також списано РКО.



Але знову ж, якщо є дійсний приклад, то буду вдячний за аналіз. Можу написати вам у приватні повідомлення для перевірки аби допомогти та підказати вам



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Доброго дня! Якщо я вас вірно зрозумів, то 16.06 у вас мало списатися -100 грн РКО.Виходить, що заборгованість складає вже -200 грн.Це якщо не рахувати нарахованих відсотків, то 16.07 має бути заборгованість -100 грн (бо було повернення покупки). І 16.07 буде також списано РКО.Але знову ж, якщо є дійсний приклад, то буду вдячний за аналіз. Можу написати вам у приватні повідомлення для перевірки аби допомогти та підказати вамЗоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️



Спасибо. Написал вам в личные сообщения. Пока что, по логике поддержки банка, возврат сделанный после расчетной даты, не уменьшает сумму задолженности , даже если возврат относится к транзакции, которая прошла до расчетной даты и даже если общая сумма задолженности по карте при этом уменьшилась, что для меня звучит абсурдно, но возможно я упускаю какие-то детали.



В моем понимании такой возврат не будет уменьшать сумму задолженности, только если он (*возврат) относится к транзакции которая уже была сделала после расчетной даты, тогда это логично. Условно у меня задолженность была на 16.06 100 грн, 17.06 я сделал транзакцию на 100 грн, 18.06 произошел возврат 100 грн, в таком случае понятно что возврат сделанный от 18.06 не повлияет на мой долг сформированный на 16.06 и я должен буду внести 100 грн. до 16.07 для погашения задолженности. В моей ситуации (детали которой я описал в ЛС), ситуация другая. Но поддержка утверждает обратное. Спасибо. Написал вам в личные сообщения. Пока что, по логике поддержки банка, возврат сделанный после расчетной даты, не уменьшает сумму задолженности , даже если возврат относится к транзакции, которая прошла до расчетной даты и даже если общая сумма задолженности по карте при этом уменьшилась, что для меня звучит абсурдно, но возможно я упускаю какие-то детали.В моем понимании такой возврат не будет уменьшать сумму задолженности, только если он (*возврат) относится к транзакции которая уже была сделала после расчетной даты, тогда это логично. Условно у меня задолженность была на 16.06 100 грн, 17.06 я сделал транзакцию на 100 грн, 18.06 произошел возврат 100 грн, в таком случае понятно что возврат сделанный от 18.06 не повлияет на мой долг сформированный на 16.06 и я должен буду внести 100 грн. до 16.07 для погашения задолженности. В моей ситуации (детали которой я описал в ЛС), ситуация другая. Но поддержка утверждает обратное. DjPavel Фундаментальний експерт Повідомлень: 1534 З нами з: 06.07.08 Подякував: 1167 раз. Подякували: 381 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 лип, 2024 18:56 DjPavel написав: Спасибо. Написал вам в личные сообщения. Пока что, по логике поддержки банка, возврат сделанный после расчетной даты, не уменьшает сумму задолженности , даже если возврат относится к транзакции, которая прошла до расчетной даты и даже если общая сумма задолженности по карте при этом уменьшилась, что для меня звучит абсурдно, но возможно я упускаю какие-то детали.



В моем понимании такой возврат не будет уменьшать сумму задолженности, только если он (*возврат) относится к транзакции которая уже была сделала после расчетной даты, тогда это логично. Условно у меня задолженность была на 16.06 100 грн, 17.06 я сделал транзакцию на 100 грн, 18.06 произошел возврат 100 грн, в таком случае понятно что возврат сделанный от 18.06 не повлияет на мой долг сформированный на 16.06 и я должен буду внести 100 грн. до 16.07 для погашения задолженности. В моей ситуации (детали которой я описал в ЛС), ситуация другая. Но поддержка утверждает обратное. Спасибо. Написал вам в личные сообщения. Пока что, по логике поддержки банка, возврат сделанный после расчетной даты, не уменьшает сумму задолженности , даже если возврат относится к транзакции, которая прошла до расчетной даты и даже если общая сумма задолженности по карте при этом уменьшилась, что для меня звучит абсурдно, но возможно я упускаю какие-то детали.В моем понимании такой возврат не будет уменьшать сумму задолженности, только если он (*возврат) относится к транзакции которая уже была сделала после расчетной даты, тогда это логично. Условно у меня задолженность была на 16.06 100 грн, 17.06 я сделал транзакцию на 100 грн, 18.06 произошел возврат 100 грн, в таком случае понятно что возврат сделанный от 18.06 не повлияет на мой долг сформированный на 16.06 и я должен буду внести 100 грн. до 16.07 для погашения задолженности. В моей ситуации (детали которой я описал в ЛС), ситуация другая. Но поддержка утверждает обратное.



Дякую що детально розписали ситуацію, котра виникла. Буду перевіряти та відпишусь вам тут і в приватних повідомленнях.

Беру ваше питання в роботу!



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Дякую що детально розписали ситуацію, котра виникла. Буду перевіряти та відпишусь вам тут і в приватних повідомленнях.Беру ваше питання в роботу!Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12696 З нами з: 18.02.13 Подякував: 175 раз. Подякували: 1334 раз. Профіль Вебсайт 1 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1239124012411242 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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