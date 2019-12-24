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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2024 18:56
DjPavel написав:
Спасибо. Написал вам в личные сообщения. Пока что, по логике поддержки банка, возврат сделанный после расчетной даты, не уменьшает сумму задолженности , даже если возврат относится к транзакции, которая прошла до расчетной даты и даже если общая сумма задолженности по карте при этом уменьшилась, что для меня звучит абсурдно, но возможно я упускаю какие-то детали.
В моем понимании такой возврат не будет уменьшать сумму задолженности, только если он (*возврат) относится к транзакции которая уже была сделала после расчетной даты, тогда это логично. Условно у меня задолженность была на 16.06 100 грн, 17.06 я сделал транзакцию на 100 грн, 18.06 произошел возврат 100 грн, в таком случае понятно что возврат сделанный от 18.06 не повлияет на мой долг сформированный на 16.06 и я должен буду внести 100 грн. до 16.07 для погашения задолженности. В моей ситуации (детали которой я описал в ЛС), ситуация другая. Но поддержка утверждает обратное.
Дякую що детально розписали ситуацію, котра виникла. Буду перевіряти та відпишусь вам тут і в приватних повідомленнях.
Беру ваше питання в роботу!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Вів 23 лип, 2024 11:22
Sense Bank написав:
Акція "+5% кешбеку на все" діяла до 30.06.24, наразі вона завершилась,
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
оце я проспав. ех...
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Додано: Сер 24 лип, 2024 00:41
DjPavel написав:Sense Bank
Добрый день. Подскажите, если у меня расчетная дата по карте 16 числа. 12.06 у меня проходит транзакция списания на 100 грн., которая попадает в задолженность сформированную на 16.06, и 18.06 происходит возврат 100 грн. (reversal) этой суммы, таким образом общая задолженность по карте - 0 грн. По состоянию на 16.07 я должен буду вносить какие-то деньги для погашения задолженности?
Итак на свой вопрос выше получил следующий ответ представителя банка:
Проаналізував вашу ситуацію.
Дійсно, колеги були праві. У вас була операція Reversal, по ній не погашається сума для пільгового періоду. А якби був кредитовий сліп, тоді б погасилася.
Давайте розберемося. Кредитовий сліп (різновид повернення) — це операція повернення суми за раніше оплачений, але не отриманий товар, в тому числі, якщо товар/послуги були повернуті, по такому поверненню погашається.
Тобто, технічно деякі типи операцій не погашають суму для пільгового періоду, хоча загальна сума боргу у вас зменшується. Reversal як раз була такою операцією. Тобто, ми бачимо, що загальна сума боргу вас зменшилася, бо було повернення. Але така операція не погашає суму пільгового періоду, на жаль.
Смотрите, если бы reversal относился к транзакции задолженность, по которой бы не была полностью погашена мною на расчетную дату, тогда возможно ваш ответ имеет логику. НО в моем случае транзакций прошла 13.06 и данная транзакция была полностью погашена мною 15.06 собственными средствами (за день до расчетной даты), о чем можно убедиться из банковской выписки. Позже 28.08 происходит reversal транзакции по задолженности которая уже была погашена мною.
Возьмем аналогичную ситуацию, но с другими суммами. К примеру, 13.06 я покупаю телевизор стоимость 100,000 тыс. грн. (допустим других задолженностей по карте нет), 15.06 я полностью погашаю долг за телевизор в сумме 100,000 тыс. грн. На 15.06 – общая задолженность по карте 0 (за исключением рассрочек). 16.06 в расчетную формируется новая задолженность льготного периода за счет суммы рассрочек по карте допустим на 10 тыс грн. 28.06 мне приходит Reversal на сумму 100,000 тыс. гривен (сдал телевизор). У меня на карте в такой момент будет 90 тысяч гривен собственных средств
. По вашей логике, я в таком случае должен буду еще карту пополнить на 10 тыс. гривен, поскольку сумму reversal не уменьшит мне задолженность льготного периода?
Это абсурд. Если в Sense банке такой подход к расчету задолженности, то это явно техническая ошибка, из-за которой ваши клиенты попадают на деньги. Поэтому я прошу вас проверить предоставленный ответ еще раз.
Также прошу сослаться на регламент, в котором будет указано, что сумма reversal не уменьшает сумму льготного периода в отношении полностью погашенной клиентом задолженности.
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DjPavel
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:17
Якщо у додатку купити валютну ОВДП, вона буде обліковуватися у депозитарії Сенсу, так?
Питання: чи буде вартість ОВДП враховуватися у загальний розмір залишків на рахунках, тобто чи можна таким чином забезпечити безкоштовність користування пакетом White?
Просто до цього часу тримав трохи доларів тупо на доларовому White, без жодних відсотків. А тепер подумав: якщо вони все рівно тут лежать, чи не краще прикупити валютну облігацію?
Сподіваюсь, питання сформулював зрозуміло. Дякую за відповідь.
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Искатель
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:34
Искатель написав:
Питання: чи буде вартість ОВДП враховуватися у загальний розмір залишків на рахунках, тобто чи можна таким чином забезпечити безкоштовність користування пакетом White?
Ні.
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:50
Искатель написав:
Питання: чи буде вартість ОВДП враховуватися у загальний розмір залишків на рахунках, тобто чи можна таким чином забезпечити безкоштовність користування пакетом White?
На жаль, куплені облігації (ОВДП) не враховуються в розрахунок залишків власних коштів на рахунках для безкоштовного обслуговування🥲
Відображатись куплені ОВДП будуть в застосунку в розділі "Інвестиції"
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Сер 24 лип, 2024 20:45
DjPavel написав:
Возьмем аналогичную ситуацию, но с другими суммами. К примеру, 13.06 я покупаю телевизор стоимость 100,000 тыс. грн. (допустим других задолженностей по карте нет), 15.06 я полностью погашаю долг за телевизор в сумме 100,000 тыс. грн. На 15.06 – общая задолженность по карте 0 (за исключением рассрочек). 16.06 в расчетную формируется новая задолженность льготного периода за счет суммы рассрочек по карте допустим на 10 тыс грн. 28.06 мне приходит Reversal на сумму 100,000 тыс. гривен (сдал телевизор). У меня на карте в такой момент будет 90 тысяч гривен собственных средств
. По вашей логике, я в таком случае должен буду еще карту пополнить на 10 тыс. гривен, поскольку сумму reversal не уменьшит мне задолженность льготного периода?
Это абсурд. Если в Sense банке такой подход к расчету задолженности, то это явно техническая ошибка, из-за которой ваши клиенты попадают на деньги. Поэтому я прошу вас проверить предоставленный ответ еще раз.
Также прошу сослаться на регламент, в котором будет указано, что сумма reversal не уменьшает сумму льготного периода в отношении полностью погашенной клиентом задолженности.
То напевно, вас не правильно в банку зрозуміли, або щось не то відповіли вам. Якщо reversal відноситься до транзакції яка була проведена до розрахункової дати (тобто така, що була включена до заборгованості пільгового періоду), то reversal повинен ЗАВЖДИ зменшувати таку заборгованість, в інакшому випаду вам треба буде таку заборгованість гасити двічі. Це як працює у більшості банків (Привата, Моно та інші), тут не може бути по іншому. Якщо вам нарахувало відсотки, впевнений, що причина в чомусь іншому. Вимагайте відповіді від підтримки.
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Andreww
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