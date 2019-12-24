Добрый день. Можете, прокомментировать, пожалуйста, по вопросу выше?
Возьмем аналогичную ситуацию, но с другими суммами. К примеру, 13.06 я покупаю телевизор стоимость 100,000 тыс. грн. (допустим других задолженностей по карте нет), 15.06 я полностью погашаю долг за телевизор в сумме 100,000 тыс. грн. На 15.06 – общая задолженность по карте 0 (за исключением рассрочек). 16.06 в расчетную формируется новая задолженность льготного периода за счет суммы рассрочек по карте допустим на 10 тыс грн. 28.06 мне приходит Reversal на сумму 100,000 тыс. гривен (сдал телевизор). У меня на карте в такой момент будет 90 тысяч гривен собственных средств. По вашей логике, я в таком случае должен буду еще карту пополнить на 10 тыс. гривен, поскольку сумму reversal не уменьшит мне задолженность льготного периода?
Данная логика банка верна?