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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2024 14:25
Sense Bank
Добрый день. Можете, прокомментировать, пожалуйста, по вопросу выше?
Возьмем аналогичную ситуацию, но с другими суммами. К примеру, 13.06 я покупаю телевизор стоимость 100,000 тыс. грн. (допустим других задолженностей по карте нет), 15.06 я полностью погашаю долг за телевизор в сумме 100,000 тыс. грн. На 15.06 – общая задолженность по карте 0 (за исключением рассрочек). 16.06 в расчетную формируется новая задолженность льготного периода за счет суммы рассрочек по карте допустим на 10 тыс грн. 28.06 мне приходит Reversal на сумму 100,000 тыс. гривен (сдал телевизор). У меня на карте в такой момент будет 90 тысяч гривен собственных средств. По вашей логике, я в таком случае должен буду еще карту пополнить на 10 тыс. гривен, поскольку сумму reversal не уменьшит мне задолженность льготного периода?
Данная логика банка верна?
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DjPavel
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Додано: Чет 25 лип, 2024 16:55
DjPavel написав:
Добрый день. Можете, прокомментировать, пожалуйста, по вопросу выше?
Возьмем аналогичную ситуацию, но с другими суммами. К примеру, 13.06 я покупаю телевизор стоимость 100,000 тыс. грн. (допустим других задолженностей по карте нет), 15.06 я полностью погашаю долг за телевизор в сумме 100,000 тыс. грн. На 15.06 – общая задолженность по карте 0 (за исключением рассрочек). 16.06 в расчетную формируется новая задолженность льготного периода за счет суммы рассрочек по карте допустим на 10 тыс грн. 28.06 мне приходит Reversal на сумму 100,000 тыс. гривен (сдал телевизор). У меня на карте в такой момент будет 90 тысяч гривен собственных средств. По вашей логике, я в таком случае должен буду еще карту пополнить на 10 тыс. гривен, поскольку сумму reversal не уменьшит мне задолженность льготного периода?
Данная логика банка верна?
Доброго дня! Так, потрібно буде вносити суму 10 000 грн, бо реверсал не погашає суму для пільгового періоду.
А далі вибір: вам нараховуються %%, але ви не вносите нічого, бо заборгованість погашає реверсал.
Або ж вносите кошти, вони погашають суму для пільгового періоду і не списуються %%.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 17:16
Sense Bank написав:
Доброго дня! Так, потрібно буде вносити суму 10 000 грн, бо реверсал не погашає суму для пільгового періоду.
А далі вибір: вам нараховуються %%, але ви не вносите нічого, бо заборгованість погашає реверсал.
Або ж вносите кошти, вони погашають суму для пільгового періоду і не списуються %%.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Ну тобто ви пропонуєте зняти той реверсал з (кредитной)картки і внести його знов, вже як нові свої кошти і все зразу врахується.
Ок, пішов шукати (шарову) можливість зняття дебітних коштів з кредитної картки у Алки
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Додано: Чет 25 лип, 2024 17:24
Sense Bank написав: DjPavel написав:
Добрый день. Можете, прокомментировать, пожалуйста, по вопросу выше?
Возьмем аналогичную ситуацию, но с другими суммами. К примеру, 13.06 я покупаю телевизор стоимость 100,000 тыс. грн. (допустим других задолженностей по карте нет), 15.06 я полностью погашаю долг за телевизор в сумме 100,000 тыс. грн. На 15.06 – общая задолженность по карте 0 (за исключением рассрочек). 16.06 в расчетную формируется новая задолженность льготного периода за счет суммы рассрочек по карте допустим на 10 тыс грн. 28.06 мне приходит Reversal на сумму 100,000 тыс. гривен (сдал телевизор). У меня на карте в такой момент будет 90 тысяч гривен собственных средств. По вашей логике, я в таком случае должен буду еще карту пополнить на 10 тыс. гривен, поскольку сумму reversal не уменьшит мне задолженность льготного периода?
Данная логика банка верна?
Доброго дня! Так, потрібно буде вносити суму 10 000 грн, бо реверсал не погашає суму для пільгового періоду.
А далі вибір: вам нараховуються %%, але ви не вносите нічого, бо заборгованість погашає реверсал.
Або ж вносите кошти, вони погашають суму для пільгового періоду і не списуються %%.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Вы же понимаете что это абсурд? ) У меня на карте 90 тысяч гривен собственных средств, и я еще должен внести деньги? Также подскажите, как я смогу снять без комиссии 90 тыс. собственных средств с кредитной карты. Спасибо
P.S. И также не получил от вас ссылку на регламент, где будет указано что сумма reversal не учитывается в такой ситуации, а также где я как клиент банка мог эту информацию получить.
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DjPavel
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