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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2024 14:25
Sense Bank
Добрый день. Можете, прокомментировать, пожалуйста, по вопросу выше?
Возьмем аналогичную ситуацию, но с другими суммами. К примеру, 13.06 я покупаю телевизор стоимость 100,000 тыс. грн. (допустим других задолженностей по карте нет), 15.06 я полностью погашаю долг за телевизор в сумме 100,000 тыс. грн. На 15.06 – общая задолженность по карте 0 (за исключением рассрочек). 16.06 в расчетную формируется новая задолженность льготного периода за счет суммы рассрочек по карте допустим на 10 тыс грн. 28.06 мне приходит Reversal на сумму 100,000 тыс. гривен (сдал телевизор). У меня на карте в такой момент будет 90 тысяч гривен собственных средств. По вашей логике, я в таком случае должен буду еще карту пополнить на 10 тыс. гривен, поскольку сумму reversal не уменьшит мне задолженность льготного периода?
Данная логика банка верна?
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DjPavel
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Додано: Чет 25 лип, 2024 16:55
DjPavel написав:
Добрый день. Можете, прокомментировать, пожалуйста, по вопросу выше?
Возьмем аналогичную ситуацию, но с другими суммами. К примеру, 13.06 я покупаю телевизор стоимость 100,000 тыс. грн. (допустим других задолженностей по карте нет), 15.06 я полностью погашаю долг за телевизор в сумме 100,000 тыс. грн. На 15.06 – общая задолженность по карте 0 (за исключением рассрочек). 16.06 в расчетную формируется новая задолженность льготного периода за счет суммы рассрочек по карте допустим на 10 тыс грн. 28.06 мне приходит Reversal на сумму 100,000 тыс. гривен (сдал телевизор). У меня на карте в такой момент будет 90 тысяч гривен собственных средств. По вашей логике, я в таком случае должен буду еще карту пополнить на 10 тыс. гривен, поскольку сумму reversal не уменьшит мне задолженность льготного периода?
Данная логика банка верна?
Доброго дня! Так, потрібно буде вносити суму 10 000 грн, бо реверсал не погашає суму для пільгового періоду.
А далі вибір: вам нараховуються %%, але ви не вносите нічого, бо заборгованість погашає реверсал.
Або ж вносите кошти, вони погашають суму для пільгового періоду і не списуються %%.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 17:16
Sense Bank написав:
Доброго дня! Так, потрібно буде вносити суму 10 000 грн, бо реверсал не погашає суму для пільгового періоду.
А далі вибір: вам нараховуються %%, але ви не вносите нічого, бо заборгованість погашає реверсал.
Або ж вносите кошти, вони погашають суму для пільгового періоду і не списуються %%.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Ну тобто ви пропонуєте зняти той реверсал з (кредитной)картки і внести його знов, вже як нові свої кошти і все зразу врахується.
Ок, пішов шукати (шарову) можливість зняття дебітних коштів з кредитної картки у Алки
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Додано: Чет 25 лип, 2024 17:24
Sense Bank написав: DjPavel написав:
Добрый день. Можете, прокомментировать, пожалуйста, по вопросу выше?
Возьмем аналогичную ситуацию, но с другими суммами. К примеру, 13.06 я покупаю телевизор стоимость 100,000 тыс. грн. (допустим других задолженностей по карте нет), 15.06 я полностью погашаю долг за телевизор в сумме 100,000 тыс. грн. На 15.06 – общая задолженность по карте 0 (за исключением рассрочек). 16.06 в расчетную формируется новая задолженность льготного периода за счет суммы рассрочек по карте допустим на 10 тыс грн. 28.06 мне приходит Reversal на сумму 100,000 тыс. гривен (сдал телевизор). У меня на карте в такой момент будет 90 тысяч гривен собственных средств. По вашей логике, я в таком случае должен буду еще карту пополнить на 10 тыс. гривен, поскольку сумму reversal не уменьшит мне задолженность льготного периода?
Данная логика банка верна?
Доброго дня! Так, потрібно буде вносити суму 10 000 грн, бо реверсал не погашає суму для пільгового періоду.
А далі вибір: вам нараховуються %%, але ви не вносите нічого, бо заборгованість погашає реверсал.
Або ж вносите кошти, вони погашають суму для пільгового періоду і не списуються %%.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Вы же понимаете что это абсурд? ) У меня на карте 90 тысяч гривен собственных средств, и я еще должен внести деньги? Также подскажите, как я смогу снять без комиссии 90 тыс. собственных средств с кредитной карты. Спасибо
P.S. И также не получил от вас ссылку на регламент, где будет указано что сумма reversal не учитывается в такой ситуации, а также где я как клиент банка мог эту информацию получить.
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DjPavel
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Додано: Чет 25 лип, 2024 17:48
Sense Bank
Ярослав, а ви впевнені у своїй відповіді? Reversal ні у кого з банків не гасить заборгованість пільогового періоду але тільки у тому випадку якщо і транзакція, і reversal вже пройшли після розрахункової дати. У людини ситуація, коли заборгованість вже була погашена, і по ній пройшов реверсал. В результаті (якщо дивитися по даній конкретній транзакції) на карті виникають власні кошти, які мають гасити заборгованість пільгового періоду. Це ж логічно.
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Додано: Чет 25 лип, 2024 17:49
DjPavel написав:
P.S. И также не получил от вас ссылку на регламент, где будет указано что сумма reversal не учитывается в такой ситуации, а также где я как клиент банка мог эту информацию получить.
Цитую з ДКБО:
"Пільговий період – період часу протягом якого, за умови повного повернення Клієнтом суми загальної заборгованості за Відновлювальною кредитною лінією, що існувала на кінець останнього дня Розрахункового
періоду, Процентна ставка за користування Відновлювальною кредитною лінією, що використана для розрахунків
за товари (роботи, послуги) в торгово-сервісних підприємствах та/або сплати суми комісій / процентів чи інших
платежів, сплата яких передбачена умовами цього Договору, які Клієнт сплачує за здійснення платіжних операцій
по Рахунку, встановлюється у розмірі 0,01% від суми платіжних операцій з розрахунків за товари (роботи,
послуги) в торгово-сервісних підприємствах та/або сплати суми комісій / процентів чи інших платежів, сплата яких
передбачена умовами цього Договору Пільговий період починається з дати початку Розрахункового періоду та
триває відповідну кількість календарних днів, що визначена відповідним Розділом Додатку № 4 до цього Договору."
На пільговий період впливають тільки клієнтські поповнення, а реверс таким не є, тому так. В ДКБО в визначенні пільгового періоду прописані клієнтські поповнення, і так налаштовано, в самому визначенні пільгового періоду "за умови повернення клієнтом".
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Чет 25 лип, 2024 17:53
Sense Bank написав: DjPavel написав:
P.S. И также не получил от вас ссылку на регламент, где будет указано что сумма reversal не учитывается в такой ситуации, а также где я как клиент банка мог эту информацию получить.
Цитую з ДКБО:
"Пільговий період – період часу протягом якого, за умови повного повернення Клієнтом суми загальної заборгованості за Відновлювальною кредитною лінією, що існувала на кінець останнього дня Розрахункового
періоду, Процентна ставка за користування Відновлювальною кредитною лінією, що використана для розрахунків
за товари (роботи, послуги) в торгово-сервісних підприємствах та/або сплати суми комісій / процентів чи інших
платежів, сплата яких передбачена умовами цього Договору, які Клієнт сплачує за здійснення платіжних операцій
по Рахунку, встановлюється у розмірі 0,01% від суми платіжних операцій з розрахунків за товари (роботи,
послуги) в торгово-сервісних підприємствах та/або сплати суми комісій / процентів чи інших платежів, сплата яких
передбачена умовами цього Договору Пільговий період починається з дати початку Розрахункового періоду та
триває відповідну кількість календарних днів, що визначена відповідним Розділом Додатку № 4 до цього Договору."
На пільговий період впливають тільки клієнтські поповнення, а реверс таким не є, тому так. В ДКБО в визначенні пільгового періоду прописані клієнтські поповнення, і так налаштовано, в самому визначенні пільгового періоду "за умови повернення клієнтом".
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Но кредитный слип, тоже не является внесением средств Клиента, но при этом вы говорите что он учитывается? Значит все таки это считается возвратом средств Клиента. В чем тогда разница с точки зрения ДКБО в кредитном слипе и reversal?
Также можно эту ситуацию рассмотреть с другой точки зрения, как уже написали выше - у меня на 13.06 (перед расчетной датой), была транзакция которую я погасил 15.06. Позже транзакция была сторнирована (reversal), таким образом выходит я переплатил сумму по задолженности (условно если бы этой транзакции не было, то на расчетную дату я бы погасил сумму меньше, чем было необходимо). Соответственно внес собственные средства в большем чем нужно размере, которые и должны были погасить задолженность льготного периода (это мои средства которые я внес в отношении транзакции которая была сторнирована). Не вижу противоречия с ДКБО
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DjPavel
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Додано: Чет 25 лип, 2024 18:05
Я честно говоря пишу все это, и не понимаю в целом как может быть по-другому (как у Sense банка). Мне кажется это какие-то очевидные вещи, на которые клиент банка даже не должен тратить время, чтобы объяснять. Либо поддержка дает ответ не разобравшись, либо это просто баг системы, который нужно исправить (но для начала поддержке нужно осознать что это баг, ошибка, так не должно быть).
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DjPavel
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