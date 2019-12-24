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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1241124212431244 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 100 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 16 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 38 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 24% 24 Всього голосів : 100 Додано: Чет 25 лип, 2024 22:26 Re: Sense Bank Sense Bank написав: Оскільки стара картка РЕД вже не оформляється, то замість неї оформляють РЕД 2.0. Оскільки стара картка РЕД вже не оформляється, то замість неї оформляють РЕД 2.0. RED не оформлюється, але перевипускається зі збереженням тарифу RED не оформлюється, але перевипускається зі збереженням тарифу Howl

Повідомлень: 6056 З нами з: 08.03.18 Подякував: 553 раз. Подякували: 1103 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 лип, 2024 23:15 Sense Bank написав: Бо пільговий період погашають тільки операції поповнення клієнтом, р2р, за реквізитами в банкоматі.

А реверсал - це повернення коштів за товар продавцем, дана сума зменшує загальний борг, але суму для пільгового не погашає.

Тобто це така особливість, котра є по Reversal.

А кредитовий сліп (різновид повернення) — це операція повернення суми за раніше оплачений, але не отриманий товар, в тому числі, якщо товар/послуги були повернуті, по такому поверненню погашається пільговий період.



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Бо пільговий період погашають тільки операції поповнення клієнтом, р2р, за реквізитами в банкоматі.А реверсал - це повернення коштів за товар продавцем, дана сума зменшує загальний борг, але суму для пільгового не погашає.Тобто це така особливість, котра є по Reversal.А кредитовий сліп (різновид повернення) — це операція повернення суми за раніше оплачений, але не отриманий товар, в тому числі, якщо товар/послуги були повернуті, по такому поверненню погашається пільговий період.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

В ДКБО на который вы ссылаетесь сказано следующее



Пільговий період – період часу протягом якого, за умови повного повернення Клієнтом суми загальної заборгованості.





Кредитовый слип проводится контрагентом, и таким образом не является операцией проведенной Клиентом, аналогично reversal. Мне не нужно давать дефиницию что такое reversal, а что такое кредитный слип. Я это прекрасно знаю. Но по скольку вы ссылаетесь на ДКБО банка, я поступаю аналогично.



Запитання до офіційного представника Sense Bank, щоб я надалі не витрачав час даремно і перевів діалог у юридичну площину (тут і надалі українською):



1. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що reversal (скасування або відміна раніше проведеної операції) по транзакції, яка була повністю погашена клієнтом банку на розрахункову дату, і в результаті якої у клієнта по картці (в рамках даної транзакції) виник баланс власних коштів, не зменшує заборгованість пільгового періоду.



2. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що в банку можлива ситуація, при якій у клієнта по кредитній картці буде одночасно: а) баланс власних коштів і відсутність загальної заборгованості, б) одночасно з цим буде заборгованість по пільговому періоду.



3. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що банк не вважає ситуацію, що склалася з нарахуванням відсотків по рахунку дані по якому були надані офіційному представнику Sense банку у приватних повідомленнях, помилкою, та вважає даний підхід прийнятним, попри те, що ДКБО банку або інша офіційна інформація на сайті банку не містить чіткої інформації з цього приводу, і не зважаючи на те, що даний підхід не є загальноприйнятим у банківському секторі України, а отже є таким що вводить клієнта в оману.



Перед відповіддю я раджу вам ще раз проконсультуватися з підтримкою банку, та ознайомитися зі Законодавствовм України, а саме ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Постановою НБУ № 168, ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів".



Оскільки вважаю, що дане питання порушує права ваших клієнтів, прошу надати відповідь тут для загального ознайомлення.



Відсутність відповіді на дане повідомлення у встановлений законом строк буду вважати порушенням Закону України "Про звернення громадян". Інформація для ідентифікації мене як заявника, а також копія письмового звернення згідно ст. 5 ЗУ "Про звернення громадян" буде надана банку в особистих повідомленнях. В ДКБО на который вы ссылаетесь сказано следующееКредитовый слип проводится контрагентом, и таким образом не является операцией проведенной Клиентом, аналогично reversal. Мне не нужно давать дефиницию что такое reversal, а что такое кредитный слип. Я это прекрасно знаю. Но по скольку вы ссылаетесь на ДКБО банка, я поступаю аналогично.Запитання до офіційного представника, щоб я надалі не витрачав час даремно і перевів діалог у юридичну площину (тут і надалі українською):1. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що reversal (скасування або відміна раніше проведеної операції) по транзакції, яка була повністю погашена клієнтом банку на розрахункову дату, і в результаті якої у клієнта по картці (в рамках даної транзакції) виник баланс власних коштів, не зменшує заборгованість пільгового періоду.2. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що в банку можлива ситуація, при якій у клієнта по кредитній картці буде одночасно: а) баланс власних коштів і відсутність загальної заборгованості, б) одночасно з цим буде заборгованість по пільговому періоду.3. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що банк не вважає ситуацію, що склалася з нарахуванням відсотків по рахунку дані по якому були надані офіційному представнику Sense банку у приватних повідомленнях, помилкою, та вважає даний підхід прийнятним, попри те, що ДКБО банку або інша офіційна інформація на сайті банку не містить чіткої інформації з цього приводу, і не зважаючи на те, що даний підхід не є загальноприйнятим у банківському секторі України, а отже є таким що вводить клієнта в оману.Перед відповіддю я раджу вам ще раз проконсультуватися з підтримкою банку, та ознайомитися зі Законодавствовм України, а саме ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Постановою НБУ № 168, ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів".Оскільки вважаю, що дане питання порушує права ваших клієнтів, прошу надати відповідь тут для загального ознайомлення.Відсутність відповіді на дане повідомлення у встановлений законом строк буду вважати порушенням Закону України "Про звернення громадян". Інформація для ідентифікації мене як заявника, а також копія письмового звернення згідно ст. 5 ЗУ "Про звернення громадян" буде надана банку в особистих повідомленнях. DjPavel Фундаментальний експерт Повідомлень: 1540 З нами з: 06.07.08 Подякував: 1168 раз. Подякували: 383 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1241124212431244 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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