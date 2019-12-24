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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:26

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Оскільки стара картка РЕД вже не оформляється, то замість неї оформляють РЕД 2.0.
RED не оформлюється, але перевипускається зі збереженням тарифу :)
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 23:15

  Sense Bank написав:Бо пільговий період погашають тільки операції поповнення клієнтом, р2р, за реквізитами в банкоматі.
А реверсал - це повернення коштів за товар продавцем, дана сума зменшує загальний борг, але суму для пільгового не погашає.
Тобто це така особливість, котра є по Reversal.
А кредитовий сліп (різновид повернення) — це операція повернення суми за раніше оплачений, але не отриманий товар, в тому числі, якщо товар/послуги були повернуті, по такому поверненню погашається пільговий період.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

В ДКБО на который вы ссылаетесь сказано следующее

Пільговий період – період часу протягом якого, за умови повного повернення Клієнтом суми загальної заборгованості.


Кредитовый слип проводится контрагентом, и таким образом не является операцией проведенной Клиентом, аналогично reversal. Мне не нужно давать дефиницию что такое reversal, а что такое кредитный слип. Я это прекрасно знаю. Но по скольку вы ссылаетесь на ДКБО банка, я поступаю аналогично.

Запитання до офіційного представника Sense Bank, щоб я надалі не витрачав час даремно і перевів діалог у юридичну площину (тут і надалі українською):

1. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що reversal (скасування або відміна раніше проведеної операції) по транзакції, яка була повністю погашена клієнтом банку на розрахункову дату, і в результаті якої у клієнта по картці (в рамках даної транзакції) виник баланс власних коштів, не зменшує заборгованість пільгового періоду.

2. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що в банку можлива ситуація, при якій у клієнта по кредитній картці буде одночасно: а) баланс власних коштів і відсутність загальної заборгованості, б) одночасно з цим буде заборгованість по пільговому періоду.

3. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що банк не вважає ситуацію, що склалася з нарахуванням відсотків по рахунку дані по якому були надані офіційному представнику Sense банку у приватних повідомленнях, помилкою, та вважає даний підхід прийнятним, попри те, що ДКБО банку або інша офіційна інформація на сайті банку не містить чіткої інформації з цього приводу, і не зважаючи на те, що даний підхід не є загальноприйнятим у банківському секторі України, а отже є таким що вводить клієнта в оману.

Перед відповіддю я раджу вам ще раз проконсультуватися з підтримкою банку, та ознайомитися зі Законодавствовм України, а саме ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Постановою НБУ № 168, ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів".

Оскільки вважаю, що дане питання порушує права ваших клієнтів, прошу надати відповідь тут для загального ознайомлення.

Відсутність відповіді на дане повідомлення у встановлений законом строк буду вважати порушенням Закону України "Про звернення громадян". Інформація для ідентифікації мене як заявника, а також копія письмового звернення згідно ст. 5 ЗУ "Про звернення громадян" буде надана банку в особистих повідомленнях.
DjPavel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 04:55

Re: Sense Bank

  DjPavel написав:что такое reversal, а что такое кредитный слип. Я это прекрасно знаю.


а я так и не понял шо такое реверсал.
но понял шо это вроде шото плохое.
так как после того как в выписке проскакивала такая надпись то банка (дело было не в алле, а в другой банке) начисляла проценты за овер за один день.
причём деньги тупо всегда тянулись с одной моей карты на другую мою карту в другом банке по одной и той же дорожке.
Обычно в описание такая транзакция проходила как обычный "p2p", но иногда там появлялся какой то "reversal"...
uaprofi
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