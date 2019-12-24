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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:26

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Оскільки стара картка РЕД вже не оформляється, то замість неї оформляють РЕД 2.0.
RED не оформлюється, але перевипускається зі збереженням тарифу :)
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 23:15

  Sense Bank написав:Бо пільговий період погашають тільки операції поповнення клієнтом, р2р, за реквізитами в банкоматі.
А реверсал - це повернення коштів за товар продавцем, дана сума зменшує загальний борг, але суму для пільгового не погашає.
Тобто це така особливість, котра є по Reversal.
А кредитовий сліп (різновид повернення) — це операція повернення суми за раніше оплачений, але не отриманий товар, в тому числі, якщо товар/послуги були повернуті, по такому поверненню погашається пільговий період.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

В ДКБО на который вы ссылаетесь сказано следующее

Пільговий період – період часу протягом якого, за умови повного повернення Клієнтом суми загальної заборгованості.


Кредитовый слип проводится контрагентом, и таким образом не является операцией проведенной Клиентом, аналогично reversal. Мне не нужно давать дефиницию что такое reversal, а что такое кредитный слип. Я это прекрасно знаю. Но по скольку вы ссылаетесь на ДКБО банка, я поступаю аналогично.

Запитання до офіційного представника Sense Bank, щоб я надалі не витрачав час даремно і перевів діалог у юридичну площину (тут і надалі українською):

1. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що reversal (скасування або відміна раніше проведеної операції) по транзакції, яка була повністю погашена клієнтом банку на розрахункову дату, і в результаті якої у клієнта по картці (в рамках даної транзакції) виник баланс власних коштів, не зменшує заборгованість пільгового періоду.

2. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що в банку можлива ситуація, при якій у клієнта по кредитній картці буде одночасно: а) баланс власних коштів і відсутність загальної заборгованості, б) одночасно з цим буде заборгованість по пільговому періоду.

3. Чи підтверджуєте ви, як офіційний представник АТ "СЕНС БАНК", що банк не вважає ситуацію, що склалася з нарахуванням відсотків по рахунку дані по якому були надані офіційному представнику Sense банку у приватних повідомленнях, помилкою, та вважає даний підхід прийнятним, попри те, що ДКБО банку або інша офіційна інформація на сайті банку не містить чіткої інформації з цього приводу, і не зважаючи на те, що даний підхід не є загальноприйнятим у банківському секторі України, а отже є таким що вводить клієнта в оману.

Перед відповіддю я раджу вам ще раз проконсультуватися з підтримкою банку, та ознайомитися зі Законодавствовм України, а саме ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Постановою НБУ № 168, ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів".

Оскільки вважаю, що дане питання порушує права ваших клієнтів, прошу надати відповідь тут для загального ознайомлення.

Відсутність відповіді на дане повідомлення у встановлений законом строк буду вважати порушенням Закону України "Про звернення громадян". Інформація для ідентифікації мене як заявника, а також копія письмового звернення згідно ст. 5 ЗУ "Про звернення громадян" буде надана банку в особистих повідомленнях.
DjPavel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 04:55

Re: Sense Bank

  DjPavel написав:что такое reversal, а что такое кредитный слип. Я это прекрасно знаю.


а я так и не понял шо такое реверсал.
но понял шо это вроде шото плохое.
так как после того как в выписке проскакивала такая надпись то банка (дело было не в алле, а в другой банке) начисляла проценты за овер за один день.
причём деньги тупо всегда тянулись с одной моей карты на другую мою карту в другом банке по одной и той же дорожке.
Обычно в описание такая транзакция проходила как обычный "p2p", но иногда там появлялся какой то "reversal"...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 10:00

Re: Sense Bank

  DjPavel написав:Оскільки вважаю, що дане питання порушує права ваших клієнтів, прошу надати відповідь тут для загального ознайомлення.

Доброго ранку, підготую відповідь більш детальну та надам вам її. Це може зайняти деякий час, так як розпишу більш детально. Обов'язково повернусь з відповідю.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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