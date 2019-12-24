M-A-X Підкажіть, в застосунку Сенс все коректно тягне, тільки в веб-версії не працює?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2024 14:40
M-A-X Підкажіть, в застосунку Сенс все коректно тягне, тільки в веб-версії не працює?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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