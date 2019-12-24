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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:40

M-A-X Підкажіть, в застосунку Сенс все коректно тягне, тільки в веб-версії не працює?
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12707
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:56

Sense Bank Да
M-A-X
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 08.10.15
Подякував: 821 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:52

Re: Sense Bank

Подскажите, бесплатного выхода своих средств с РЕД 2.0 нет, только 4% мин 20грн.?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 03.02.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:07

ВIВ Хіба що закрити картку та отримати залишок в касі банку. Або при закритті перерахувати залишок власних коштів на іншу картку в нашому банку. В інших випадках буде комісія

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12707
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:09

Re: Sense Bank

Щось затримується виплата процентів та депозиту. Хоч би знову не збій.
lel
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 405 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:34

lel На щастя, без збоїв. Все ще донараховується, тому орієнтовно до 10:30 має бути виплата

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12707
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 09:50

  lel написав:Щось затримується виплата процентів та депозиту. Хоч би знову не збій.
Зранку великі затори на всіх мостах у Кийові.
Ото собаки не встигають :cry:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5557
З нами з: 05.05.21
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
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