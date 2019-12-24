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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:38
Howl написав: ВIВ написав:
Подскажите, бесплатного выхода своих средств с РЕД 2.0 нет
Через покупку военных облигаций в Диї.
Обмеження покупкою мінімально 1 шт. Та продаж в 0 лише через 2 тижня , якщо одразу то трохи мінус
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