Driver написав:У родственника есть карта в пакете Zero для получения стипендии. Уже есть приказ на отчисление (в связи с успешной защитой )
1) когда пакет Зеро превратится в тыкву? 2) в каком формате это произойдёт? (банк сам закроет счёт, переведёт на другой тариф, ещё что-то?)
Вітаю) За умовами зарплатних/студентських проєктів в банк має надійти інф. про те, що ви вже не являєтесь співробітником підприємства чи студентом. Після того, як в банк надходять такі документи, протягом 3-х календарних днів тарифи картки з Zero переходять на дебетовий пакет White із стандартними умовами. Якщо даним рахунком не плануєте користуватись надалі, його можна закрити через застосунок) Ваша помічниця, Оля🧚♀️