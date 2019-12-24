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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:38

  Howl написав:
  ВIВ написав:Подскажите, бесплатного выхода своих средств с РЕД 2.0 нет
Через покупку военных облигаций в Диї.

Обмеження покупкою мінімально 1 шт. Та продаж в 0 лише через 2 тижня , якщо одразу то трохи мінус
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 19:19

Вітаю, з вами на вечір Ярослав 🫰
Щось липень був дуже спекотним, сподіваюся серпень вже буде не таким.
Ми тут командою подумали, що на липень мали бути такі актуальні категорії 😅Зображення
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:04

Sense Bank и коллеги-форумчане, такой вопрос.

У родственника есть карта в пакете Zero для получения стипендии.
Уже есть приказ на отчисление (в связи с успешной защитой :) )

1) когда пакет Зеро превратится в тыкву?
2) в каком формате это произойдёт? (банк сам закроет счёт, переведёт на другой тариф, ещё что-то?)
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:20

  Driver написав:Sense Bank и коллеги-форумчане, такой вопрос.

У родственника есть карта в пакете Zero для получения стипендии.
Уже есть приказ на отчисление (в связи с успешной защитой :) )

1) когда пакет Зеро превратится в тыкву?
2) в каком формате это произойдёт? (банк сам закроет счёт, переведёт на другой тариф, ещё что-то?)

Пакет Зеро залишається, тарифи будуть гірше ніж у Вайт чи Блек.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 12:40

Re: Sense Bank

  Driver написав:У родственника есть карта в пакете Zero для получения стипендии.
Уже есть приказ на отчисление (в связи с успешной защитой )

1) когда пакет Зеро превратится в тыкву?
2) в каком формате это произойдёт? (банк сам закроет счёт, переведёт на другой тариф, ещё что-то?)

Вітаю)
За умовами зарплатних/студентських проєктів в банк має надійти інф. про те, що ви вже не являєтесь співробітником підприємства чи студентом. Після того, як в банк надходять такі документи, протягом 3-х календарних днів тарифи картки з Zero переходять на дебетовий пакет White із стандартними умовами.
Якщо даним рахунком не плануєте користуватись надалі, його можна закрити через застосунок)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:27

  Sense Bank написав:
  Driver написав:У родственника есть карта в пакете Zero для получения стипендии.
Уже есть приказ на отчисление (в связи с успешной защитой )

1) когда пакет Зеро превратится в тыкву?
2) в каком формате это произойдёт? (банк сам закроет счёт, переведёт на другой тариф, ещё что-то?)

Вітаю)
За умовами зарплатних/студентських проєктів в банк має надійти інф. про те, що ви вже не являєтесь співробітником підприємства чи студентом. Після того, як в банк надходять такі документи, протягом 3-х календарних днів тарифи картки з Zero переходять на дебетовий пакет White із стандартними умовами.
Якщо даним рахунком не плануєте користуватись надалі, його можна закрити через застосунок)
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

В застосунку у зарплатних карток немає умов безкоштовного обслуговування - кількість покупки або сума чи середньомісячні залишки
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:32

Re: Sense Bank

  sens написав:В застосунку у зарплатних карток немає умов безкоштовного обслуговування - кількість покупки або сума чи середньомісячні залишки

Якщо у вас зарплатна картка на тарифах Zero, то таких умов, як по картці White/Black чи Graphite немає.
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 16:07

  Sense Bank написав:
  sens написав:В застосунку у зарплатних карток немає умов безкоштовного обслуговування - кількість покупки або сума чи середньомісячні залишки

Якщо у вас зарплатна картка на тарифах Zero, то таких умов, як по картці White/Black чи Graphite немає.
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Не у мене було питання, коли зеро стане тиквою,якщо не буде надходити цільові виплати
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 10:38

Re: Sense Bank

  DjPavel написав:Оскільки вважаю, що дане питання порушує права ваших клієнтів, прошу надати відповідь тут для загального ознайомлення.

Вітаю! Про ваше звернення я не забув, тримаю на контролі його. Очікую відповіді від колег з іншого відділу, і потім відразу вам відпишусь.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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