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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:25
Подскажите, пожалуйста, какие тарифы на платежи с дебетовой карты. Платеж нужно сделать в налоговую
Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:31
У нашому застосунку Sense SuperApp ви можете виконати переказ за реквізитами, якщо мова про дебетові картки, то переказ буде без комісії.
Ліміт на одну операцію 150 000 грн, на добу 500 000 грн, на місяць 5 000 000 грн.
Детальніше ознайомитись з інструкцією як виконати переказ можна тут 👉🏻https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/15553644162962
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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