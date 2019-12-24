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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:25
Подскажите, пожалуйста, какие тарифы на платежи с дебетовой карты. Платеж нужно сделать в налоговую
Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:31
У нашому застосунку Sense SuperApp ви можете виконати переказ за реквізитами, якщо мова про дебетові картки, то переказ буде без комісії.
Ліміт на одну операцію 150 000 грн, на добу 500 000 грн, на місяць 5 000 000 грн.
Детальніше ознайомитись з інструкцією як виконати переказ можна тут 👉🏻https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/15553644162962
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Додано: Суб 03 сер, 2024 13:14
Здравствуйте!Сегодня банк заблокировал все карты и разорвал отношения просто без причины.Без звонков и каких нибудь предупреждений.Как такое может быть?Лорды где вы
Додано: Суб 03 сер, 2024 13:19
Додано: Суб 03 сер, 2024 13:25
Добрий день!
Лорди та феї відпочивають, моє ім'я Володимир 💎
Дійсно, банк має право відмовити в подальшому обслуговуванні та розірвати ділові відносини з клієнтом згідно з пунктом 4.3 ДКБО банку, Законом України «Про банки й банківську діяльність», а також Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» банк має право заблокувати картку та відмовити клієнту в продовженні ділових відносин.
Основними причинами є:
— отримання інформації від МПС про незаконне використання картки
— порушення власником картки умов договору
— встановлення факту здійснення протиправної діяльності на підставі офіційних документів, повідомлень правоохоронних органів та інших організацій
— за наявності обґрунтованих підозр на підставі висновків служб банку про факт здійснення протиправної діяльності
Більш детально із цими причинами можна ознайомитись в нашій цільовій статті за посиланням 👉https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/10173179569554
Щоб детальніше перевірити конкретно вашу ситуацію вже біжу до вас у приватні повідомлення 😉
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