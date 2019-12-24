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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:25

Подскажите, пожалуйста, какие тарифы на платежи с дебетовой карты. Платеж нужно сделать в налоговую
Alex7722
 
Повідомлень: 85
З нами з: 30.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:31

  Alex7722 написав:Подскажите, пожалуйста, какие тарифы на платежи с дебетовой карты. Платеж нужно сделать в налоговую


У нашому застосунку Sense SuperApp ви можете виконати переказ за реквізитами, якщо мова про дебетові картки, то переказ буде без комісії.
Ліміт на одну операцію 150 000 грн, на добу 500 000 грн, на місяць 5 000 000 грн.
Детальніше ознайомитись з інструкцією як виконати переказ можна тут 👉🏻https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/15553644162962

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12714
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:14

Здравствуйте!Сегодня банк заблокировал все карты и разорвал отношения просто без причины.Без звонков и каких нибудь предупреждений.Как такое может быть?Лорды где вы
Вадимка
 
Повідомлень: 332
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:19

  Вадимка написав:Здравствуйте!Сегодня банк заблокировал все карты и разорвал отношения просто без причины.Без звонков и каких нибудь предупреждений.Как такое может быть?Лорды где вы



тероризмом займаєтесь?
порошок продаєте?
:shock: :?: :!:
greenozon
 
Повідомлень: 16414
З нами з: 01.06.14
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:23

greenozon ага
Вадимка
 
Повідомлень: 332
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:25

  Вадимка написав:Здравствуйте!Сегодня банк заблокировал все карты и разорвал отношения просто без причины.Без звонков и каких нибудь предупреждений.Как такое может быть?Лорды где вы

Добрий день!
Лорди та феї відпочивають, моє ім'я Володимир 💎

Дійсно, банк має право відмовити в подальшому обслуговуванні та розірвати ділові відносини з клієнтом згідно з пунктом 4.3 ДКБО банку, Законом України «Про банки й банківську діяльність», а також Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» банк має право заблокувати картку та відмовити клієнту в продовженні ділових відносин.
Основними причинами є:
— отримання інформації від МПС про незаконне використання картки
— порушення власником картки умов договору
— встановлення факту здійснення протиправної діяльності на підставі офіційних документів, повідомлень правоохоронних органів та інших організацій
— за наявності обґрунтованих підозр на підставі висновків служб банку про факт здійснення протиправної діяльності
Більш детально із цими причинами можна ознайомитись в нашій цільовій статті за посиланням 👉https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/10173179569554

Щоб детальніше перевірити конкретно вашу ситуацію вже біжу до вас у приватні повідомлення 😉
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12714
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:18

Sense Bank Написала.Очень жду ответа.Спасибо большое.
Вадимка
 
Повідомлень: 332
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 17:31

Вадимка дайте загалу знати, що там у вас?
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 983
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 17:37

Доброго дня! Підкажіть, які наразі діють добові ліміти на зняття валюти з рахунку після закінчення депозиту в доларах США?
de Montaigne
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Повідомлень: 157
З нами з: 01.01.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 17:40

de Montaigne 100 т. в еквіваленті, знімав 2 400, можна трішки більше.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 983
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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