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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2024 19:12
Sense Bank Тобто - в будь-який момент, без попередження, клієнта можуть позбавити можливості проведення всіх операцій з рахунками, навіть хліба в магазині купити не вийде? А якщо людина десь за кордоном та їй терміново потрібно купити квитки на поїзд або літак, або ліки ,тощо?
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