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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 100
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:12

Sense Bank Тобто - в будь-який момент, без попередження, клієнта можуть позбавити можливості проведення всіх операцій з рахунками, навіть хліба в магазині купити не вийде? А якщо людина десь за кордоном та їй терміново потрібно купити квитки на поїзд або літак, або ліки ,тощо?
Бекас
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:24

Бекас На жаль, так. Такий варіант цілком можливий. Банк може припинити відносини згідно закону та пункту ДКБО, що трішки више вказував Володимир

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12715
З нами з: 18.02.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:47

  melkh написав:Вадимка дайте загалу знати, що там у вас?

Дали 3 рабочих дня.Потом отпишусь.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:55

  Вадимка написав:Здравствуйте!Сегодня банк заблокировал все карты и разорвал отношения просто без причины.Без звонков и каких нибудь предупреждений.Как такое может быть?Лорды где вы

а на картах було гроші? що банк пропонує з ними робити в такому випадку?

й напевне, є перелік ризикованих операцій, після чого можливі такі наслідки. не вірю, що людина купувала хліб, молоко, ліки - й тут бац - блокування
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 19:59

Shaman военные облигации
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:01

  Бекас написав:Sense Bank Тобто - в будь-який момент, без попередження, клієнта можуть позбавити можливості проведення всіх операцій з рахунками, навіть хліба в магазині купити не вийде? А якщо людина десь за кордоном та їй терміново потрібно купити квитки на поїзд або літак, або ліки ,тощо?

Это еще пол беды,а если деньги лежат погасить кредитку последствия могут быть куда более ужасни.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:01

  Вадимка написав:Shaman военные облигации

як на мене, це дивно. чи може сума була чимала...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:05

  Shaman написав:
  Вадимка написав:Shaman военные облигации

як на мене, це дивно. чи може сума була чимала...
Просто очень часто приходили выплати icu ,bond Дия.А так же перечисляла мужу и назад и гасила кредитки его и свои.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 20:12

  Вадимка написав:
  Shaman написав:
  Вадимка написав:Shaman военные облигации

як на мене, це дивно. чи може сума була чимала...
Просто очень часто приходили выплати icu ,bond Дия.А так же перечисляла мужу и назад и гасила кредитки его и свои.

тоді можливо суми не відповідають заявленим доходам в банк.
Shaman
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